Ultimo sta per partire con il suo tour dell’estate 2023 negli stadi: vediamo qual è la scaletta dei concerti e le date, alcune già sold out.

Dopo il successo dello scorso anno, Ultimo torna a far sognare i fan con il suo tour dell’estate 2023. A differenza della precedente tournée, però, Niccolò Moriconi ha scelto di esibirsi con molte meno tappe. Vediamo qual è la scaletta delle canzoni e le date dei concerti.

Ultimo, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Con alcune date già sold out da tempo, Ultimo sta per partire con il suo tour dell’estate 2023. Si chiama Ultimo Stadi 2023 – La favola continua e, come suggerisce il nome, andrà in scena da alcune delle strutture sportive più rinomate d’Italia. La data zero è il primo luglio a Lignano Sabbiadoro, mentre quella finale è fissata per il 18 luglio a Milano. Poche tappe, che vedranno l’artista esibirsi con alcune delle canzoni più belle del suo repertorio. La scaletta, anche se lo staff di Ultimo non ha ancora ufficializzato il planning, dovrebbe essere la seguente:

Dove Il Mare Finisce

Cascare Nei Tuoi Occhi

Il Ballo Delle Incertezze

Poesia Senza Veli

Piccola Stella

Farfalla Bianca

Mille Universi

Rondini Al Guinzaglio

Fateme Cantà

I Tuoi Particolari

Pianeti

Ti Dedico Il Silenzio

La Stella Più Fragile Dell’Universo

Giusy.

La scaletta del tour dell’estate 2023 di Ultimo è stata ipotizzata dalla piattaforma concerty.com, in base ai maggiori successi dell’artista. A queste 14 canzoni, il cantautore romano dovrebbe aggiungere anche alcuni brani del nuovo album, come: Nuvole in testa, Vieni nel mio cuore e Alba.

Ultimo, tour estate 2023: le date dei concerti

Il tour dell’estate 2023 di Ultimo prevede solo sei concerti, alcuni dei quali sono già sold out. Per le tre date di Roma, ad esempio, i biglietti sono già finiti da tempo. Di seguito, tutte le tappe:

1 luglio 2023: Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

7 luglio 2023: Roma, Stadio Olimpico

8 luglio 2023: Roma, Stadio Olimpico

10 luglio 2023: Roma, Stadio Olimpico

17 luglio 2023: Milano, Stadio San Siro

18 luglio 2023: Milano, Stadio San Siro

