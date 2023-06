Si sente spesso parlare di diritto di abitazione, ma cosa significa e come viene regolato? Scopriamolo nel dettaglio.

Il diritto di abitazione è un diritto reale che merita di certo di essere conosciuto nel dettaglio. Scopriamo allora nel dettaglio cosa si intende quando se ne parla e da quale articolo del Codice civile viene regolato.

Origini : il concetto di “diritto di abitazione” ha origini antiche e si è evoluto nel corso del tempo. Tuttavia, la forma moderna di diritto di abitazione è solitamente associata al diritto civile e al diritto delle proprietà.

: il concetto di “diritto di abitazione” ha origini antiche e si è evoluto nel corso del tempo. Tuttavia, la forma moderna di diritto di abitazione è solitamente associata al diritto civile e al diritto delle proprietà. Quando si usa : nel diritto civile e nel diritto di proprietà.

: nel diritto civile e nel diritto di proprietà. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di diritto di abitazione

Il diritto di abitazione, disciplinato nell’articolo 1022 del Codice civile, è un tipo di diritto reale che concede al beneficiario il privilegio di risiedere in un immobile di proprietà di un’altra persona per un periodo specifico. Tale diritto si estende anche ai membri della famiglia del titolare e a eventuali individui che prestano servizio presso di esso.

La costituzione di questo diritto può avvenire in diverse forme, come la stipulazione di un contratto (attraverso un atto pubblico o una scrittura privata) o tramite usucapione dell’immobile, un testamento redatto dal proprietario della casa. Inoltre, il diritto di abitazione può essere riconosciuto per legge al coniuge del defunto in caso di successione ereditaria, o attraverso una decisione del giudice in seguito a separazione o divorzio, quando al coniuge vengono affidati i figli.

Il beneficiario del diritto reale di abitazione, noto anche come habitator, ha il diritto di stabilirsi o rimanere nell’immobile fino alla scadenza del diritto, ma ha anche l’obbligo di prendersi cura della sua manutenzione ordinaria e di pagare le relative tasse, compreso l’IMU.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nel dettaglio qual è il significato di questa espressione:

“Claudia ha ottenuto il diritto di abitazione dopo il divorzio con Carlo”.

“Oggi a scuola ho studiato cosa si intende per diritto di abitazione: devo dire che non pensavo esistesse questo specifico articolo del Codice civile”.

“A Marta Cascina è stato concesso dal testamento di Silvio Berlusconi il diritto di abitazione”.

