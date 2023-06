Il governo ha deciso di prorogare il bonus bollette fino a settembre per aiutare le famiglie italiane ad affrontare il caro-vita.

Dopo giorni di discussioni, è arrivata la proroga del bonus bollette. Il governo ha deciso di continuare ad aiutare le famiglie in difficoltà nell’affrontare il caro bollette, stanziando un fondo da 800 milioni di euro per permettere di tenere a freno le tariffe di luce e gas. Tuttavia la crisi energetica continua e in vista del prossimo autunno si teme un nuovo rincaro del prezzo del metano, anche se non ai livelli raggiunti nel 2022. Ma cosa cambia con la nuova proroga e come fare per ottenere il bonus sociale? Ecco cosa bisogna sapere.

Proroga bonus bollette 2023: cosa cambia

Con la proroga l’intervento governativo permette dunque di calmierare per il terzo trimestre dell’anno il prezzo del gas metano, attraverso la riduzione dell’Iva al 5%. E non solo. Restano azzerati gli oneri di sistema per il settore gas e l’Iva ridotta al 5% per il telerscaldamento e per l’energia prodotta con il metano.

soldi bollette risparmi

Misure che sono servite ad attenuare l’aumento del costo delle materie prime secondo Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L’ultimo aggiornamento trimestrale delle tariffe sul mercato tutelato ha portato a una maggiorazione del costo dello 0,4%. Di fatto, il prezzo delle materie prime è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente.

Come accedere al bonus sociale

Con la proroga il governo ha deciso però di allungare fino al 30 settembre 2023 anche il bonus sociale rafforzato a sostegno delle famiglie economicamente più svantaggiate, per aiutarle a coprire i costi delle bollette di luce e gas. I nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro potranno godere di uno sconto ingente sui costi delle bollette.

La stessa misura, ma rivolta alle famiglie numerose, con almeno 4 figli e Isee fino a 30mila euro, è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2023. Due interventi statali per i quali sono stati stanziati fondi da circa 800 milioni di euro.

Ma cosa bisogna fare per richiedere il bonus sociale, qualora se ne avesse diritto? Dal 1° gennaio 2021 i bonus relativi a elettricità, gas e acqua per disagio economico vengono riconosciuti in automatico ai nuclei familiari che ne hanno diritto. Per poterli attivare basta presentare la Dichiarazione sostitutiva unica ogni anno e ottenere un’attestazione Isee che faccia rientrare il proprio nucleo familiare entro la soglia di accesso ai bonus in questione.

