Qual è il significato di Poveri mai de Il Pagante? La canzone analizza uno spaccato della vita di oggi, quello dei guadagni facili.

Il Pagante è tornato sulle scene musicali nostrane con una nuova canzone che promette di diventare uno dei migliori tormentoni dell’estate 2023. Si intitola Poveri mai e racconta una tendenza tipica dei giorni nostri: il guadagno facile. Vediamo qual è il significato e il testo del brano.

Poveri mai de Il Pagante: il significato della canzone

Uscita il 9 giugno 2023, Poveri Mai è la nuova canzone de Il Pagante, la prima della nuova formazione in duo, ovvero Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus). Il brano, che gli stessi artisti definiscono “coinvolgente, ballabile e club friendly”, vanta sonorità ispirate dai maggiori successi della scena electro house internazionale. Il significato del pezzo è da rintracciare nel guadagno facile tipico della società attuale. Non a caso, vengono citati “bitcoin” ed “erba life”.

“Guarda che fine abbiam fatto poi con questi mеtodi border line

Quanti soldi ho perso con sti bitcoin e tutte le favole di erba life

E adesso grazie ad uno schema Ponzi“.

I protagonisti di Poveri mai hanno fatto il possibile per guadagnare senza sforzi e avere una vita “sopra un attico (ricchi annoiati)“. I “metodi border line“, però, li hanno messi in “un mare di guai“.

“Ma che problemi ti fai

Dai non pensarci più

Siamo in un mare di guai“.

Poveri mai racconta una storia che, al giorno d’oggi, può essere quella di tanti. Persone che vivono solo per guadagnare, seguendo più scorciatoie possibili, e che, alla fine della fiera, si ritrovano più disperate di come erano partite.

Ecco il video di Poveri mai de Il Pagante:

Poveri mai de Il Pagante: il testo della canzone

Ricordi che a scuola studiavamo piano per non lavorare mai

Per fare la bella vita ci avrei messo la firma come i notai

Gli anni passavano e sempre la stessa impressione avevamo noi…

Continua per il testo integrale

