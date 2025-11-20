Ultimo riappare, ma è gelo su Jacqueline: la foto con Vasco Rossi riaccende il mistero sulla crisi

Ultimo torna sui social con una foto insieme a Vasco Rossi, ma su Jacqueline Luna Di Giacomo tutto tace: i fan notano il gelo e il mistero sulla coppia si riaccende.

Negli ultimi giorni attorno alla vita privata di Ultimo è tornato a soffiare un vento di dubbi e supposizioni. La domanda è sempre la stessa: il cantante e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo sono davvero in crisi? Un semplice scatto pubblicato sui social ha riacceso i dubbi che da settimane circolano tra i fan, già insospettiti dal lungo silenzio del cantautore e della figlia di Heather Parisi. Nessun annuncio, nessuna smentita, nessun segnale concreto: e intanto ogni dettagli diventa materia di interpretazione.

Ultimo vola negli Stati Uniti e spiazza i fan

Da settimane i follower si interrogano sulla relazione tra Ultimo e Jacqueline. I due, sempre riservatissimi, non compaiono insieme da mesi: niente scatti condivisi, niente apparizioni pubbliche, nemmeno una storia che possa insinuare un riavvicinamento. A inizio novembre il cantautore romano è volato a New York per alcuni impegni personali, e poco dopo Jacqueline è atterrata nella stessa città. Un dettaglio che aveva acceso le speranze.

Ultimo – www.donnaglamour.it

E invece no. La 25enne è rimasta negli Stati Uniti appena cinque giorni, poi è tornata in Italia. Un passaggio lampo che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto considerando che New York è il luogo simbolico della loro storia, la città dove è nato il piccolo Enea, che il 30 novembre compirà un anno.

La foto con Vasco Rossi, ma nessun segnale su Jacqueline

A riaprire gli interrogativi ci ha pensato lo stesso Ultimo. Ore fa il cantautore ha pubblicato uno scatto che lo ritrae a Los Angeles insieme a Vasco Rossi. I due sono seduti in un locale, tazza in mano, in un momento complice. “Senti che bel rumore”, ha scritto Ultimo citando una celebre frase del rocker. Una foto che, in pochi minuti, ha scatenato l’entusiasmo dei fan, molti dei quali sperano in una futura collaborazione tra i due artisti.

Eppure, sotto quello stesso post, continuano a comparire domande sulla sua vita privata. Perché nessuno dei due – né Ultimo né Jacqueline – dà un segnale? Perché non arriva una smentita o una parola di chiarimento? Nessun indizio, nessuna conferma. La scelta di mostrarsi insieme, per ora, continua a slittare. E qualcuno ipotizza che la verità potrebbe arrivare proprio alla fine del mese, in occasione del primo compleanno di Enea.