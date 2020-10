Canale 9 trasmette il documentario a puntate Ultimo, il Capitano: l’uomo che nel 1993 arrestò il boss della mafia Totò Riina.

Il 15 gennaio del 1993 è stato un giorno importante per la lotta alla mafia: è il giorno in cui è stato arrestato Totò Riina, latitante da 24 anni. A mettere le manette ai polsi del boss fu il capitano Ultimo della squadra speciale CRIMOR. Proprio la storia dell’ufficiale dei Carabinieri è raccontata in Ultimo, il Capitano, una docu-serie in onda in due puntate su Canale Nove domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. Le puntate sono trasmesse in prima serata dalle 21.15 e sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Dplay Plus.

Ultimo, il Capitano: il documentario sull’uomo che arrestò Toto Riina

La storia raccontata in Ultimo, il Capitano non si limita però all’episodio, seppur di grande rilievo, dell’arresto di Totò Riina. Grazie anche a immagini originali delle indagini, audio inediti di intercettazioni ambientali e telefoniche, vengono ripercorse anche le indagini successivo compiute dall’ufficiale dei carabinieri e dalla sua squadra.

Non manca poi il racconto diretto degli eventi dello stesso capitano Sergio De Caprio (questo il vero nome) e nemmeno quello dei componenti della sua squadra, con cui ha lavorato per diversi anni: Vichingo, Arciere, Daigoro, Nello, Alchimista, Pirata, Petalo e Androide.

Il capitano Ultimo: i film e le serie TV

La storia del Capitano Ultimo ha ispirato nel corso degli anni anche una serie di film (in totale sono 5) con protagonisti Raoul Bova. Nel primo, uscito nel 1998 e intitolato Ultimo, viene raccontata proprio la storia dell’arresto di Totò Riina: nel film il boss della mafia ricercato si chiama Salvatore Partanna.

Nel secondo film della saga, Ultimo 2 – La sfida, viene accennato al reale piano dei Corleonesi, guidati dal boss Bernardo Provenzano, di rapire e uccidere Ultimo per vendicare l’arresto di Totò Riina.

