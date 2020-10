Domenica 26 ottobre in prima serata su Rai Uno vanno onda due nuovi episodi di L’Allieva 3: Morte di un trapper e Ferro 9. Le anticipazioni.

La terza stagione de L’Allieva è arrivata al giro di boa continuando a inanellare ottimi ascolti, domenica 26 ottobre su Rai Uno, come sempre in prima serata alle ore 21.25 circa, vanno infatti in onda gli episodi 7 e 8 (sono in totale 12). La prima puntata ha come titolo Morte di un trapper, la seconda Ferro 9. Vediamo ora cosa succederà nelle prossime due puntate: ecco le anticipazioni.

L’Allieva 3: anticipazioni e spoiler degli episodi di domenica 26 ottobre

Nel primo dei due episodi in onda domenica 25 ottobre (il settimo di questa terza stagione de L’Allieva), Morte di un trapper, Alice coltiva sempre più dubbi riguardo a Claudio e si convince che l’uomo l’abbia tradita.

Alessandra Mastronardi

Amareggiata, arrabbiata e delusa, Alice decide di lasciare Claudio e gli restituisce l’anello di fidanzamento. Nel frattempo la protagonista è coinvolta dalla Suprema nell’indagine riguardante l’omicidio di un cantante trapper.

Nel secondo episodio in onda nella serata, dal titolo Ferro 9, vediamo Alice e Claudio continuare a essere molto distanti tra loro, i due litigano in continuazione e non riescono a riappacificarsi e riavvicinarsi.

Silvia, inoltre, svela ad Alice alcuni segreti del passato di Claudio e Giacomo. Nel frattempo in un golf club viene assassinato un industriale: tutti gli indizi portano ad accusare proprio Giacomo per l’omicidio. L’uomo viene arrestato ma si professa innocente: e tra coloro che credono più di tutti nella sua innocenza c’è anche Alice.

L’Allieva 3: il cast

Alice e Claudio, i due protagonisti principali de L’Allieva, sono interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronardi e da Lino Guanciale.

Nel cast della terza stagione troviamo poi Antonia Liskova nei panni della nuova Suprema, la dottoressa Andrea Manes, mentre Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti. Stefano Rossi Giordani è Sandro.