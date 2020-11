Mercoledì 4 novembre, su Rai Uno, torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella quarta puntata.

Non poteva non esserci un omaggio a Gigi Proietti da parte di Ulisse – Il piacere della scoperta. L’attore romano, scomparso il 2 novembre, qualche giorno prima della messa in onda della puntata, ha collaborato alla realizzazione del programmazione condotta da Alberto Angela e, per questo motivo, Rai Uno ha deciso per mercoledì 4 novembre 2020 (in prima serata a partire dalle 21.25 circa) di mandare in onda la replica di una puntata del 2018: Cleopatra, la regina che sedusse Roma. Per l’occasione, direttamente dall’incantevole location notturna del Foro Romano, Gigi Proietti aveva recitato la shakespeariana orazione con cui Antonio riuscì a conquistare il popolo romano dopo la morte di Cesare.

Ulisse – Il piacere della scoperta: la puntata del 4 novembre 2020

Alberto Angela racconta la storia di Cleopatra, personaggio fondamentale che ha contribuito alla nascita dell’Impero Romano. Per questo motivo la storia parte dal Colosseo, luogo simbolo della civiltà romana, e proseguirà per l’antico Egitto e la Roma imperiale fino ad arrivare al Museo Egizio di Torino, il più grande e importante al mondo dopo quello del Cairo.

Alberto Angela

Alberto Angela svelerà gli intrighi di corte, le battaglie e gli amori che hanno contraddistinto la vita incredibile e affascinante della regina Cleopatra.

Il racconto arriva fino alla sua morte per suicidio per avvelenamento, con ogni probabilità in seguito al morso di un serpente, dopo aver scoperto l’intenzione di Ottaviano di portarlo a Roma esibendola come un simbolo del trionfo dell’impero romano.

Ulisse – Il piacere della scoperta: gli ospiti della puntata

Come in ogni puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, anche in questa puntata, dal titolo Cleopatra, la regina che sedusse Roma, ad accompagnare Alberto Angela nel proprio racconto c’è, come detto in precedenza, un grande ospite: Gigi Proietti.