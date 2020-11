Maskfone è la mascherina con auricolari inclusi: gli utenti potranno proteggersi dalle particelle inquinanti, rispondere alle chiamate e ascoltare la musica.

Un’azienda ha sviluppato una mascherina rinominata Maskfone che, oltre a proteggere gli utenti dalle particelle inquinanti, include anche alcuni auricolari. Un accessorio che combina praticità, protezione e tecnologia.

A causa della pandemia da Covid-19, la mascherina si è trasformata in un sistema di protezione fondamentale, che ha accompagnato le persone per tutto il 2020. In attesa che questo pericolo finalmente svanisca, gli interessati potranno acquistare un prodotto che, oltre a proteggere e a offrire una certa eleganza, include alcuni imperdibili accessori tech. Maskfone è già disponibile all’acquisto: scopriamo tutti i dettagli.

Maskfone, cos’è la mascherina con auricolari inclusi

Se prima l’uso della mascherina era riservato quasi esclusivamente alle persone che svolgono particolari lavori, nel 2020 questo strumento è diventato obbligatorio per proteggere sé stessi e gli altri dal Coronavirus. Un produttore ha deciso di realizzare una mascherina che consente inoltre di effettuare chiamate e ascoltare la musica.

Per accedere a queste funzionalità extra è necessario collegare la mascherina (o meglio, gli auricolari) al proprio smartphone. Maskfone, grazie al filtro N95/FFP2, riesce a bloccare il 95% delle particelle inquinanti con un diametro massimo di 0,3 micrometri. Il produttore ha inserito anche degli auricolari senza fili Motorola, che consentono agli utenti di ascoltare musica e rispondere alle chiamate.

Nella parte inferiore del prodotto trovano posto alcuni comodi pulsanti che consentono di gestire la riproduzione della musica, quindi sarà possibile lasciare il proprio smartphone in tasca, nella borsa o nello zaino. La mascherina, disponibile in due diverse taglie, è lavabile. Prima di effettuare questa procedura, bisognerà tuttavia rimuovere gli auricolari, per evitare di danneggiarli.

Nella confezione, oltre alla mascherina con auricolari, gli utenti troveranno anche filtri PM2.5, cavo di ricarica, custodia e gommini per gli auricolari. Maskfone è disponibile nel sito web ufficiale del produttore. Il prezzo è pari a 49,99 dollari (circa 42,60 euro) più il costo per la spedizione. Anche gli utenti italiani potranno ordinare la mascherina con auricolari.

Un’altra azienda, Donut Robotics, durante il mese di luglio del 2020 aveva anticipato lo sviluppo di una mascherina capace di tradurre in otto lingue. Insomma, anche questo prodotto indispensabile per preservare la propria salute si sta evolvendo.