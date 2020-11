Da martedì 4 novembre 2020 su Canale 5 prende il via la terza edizione di All Together Now: tra le novità c’è la giuria.

Michelle Hunziker torna alla conduzione di All Together Now. Mercoledì 4 novembre prende infatti il via la terza edizione del game show musicale di Canale 5: rispetto alla precedente edizione ci sono diverse novità Restano però invariate il numero di puntate totale, cinque (l’ultima puntata andrà in onda mercoledì 2 dicembre), e il montepremi finali che si aggiudicherà il vincitore finale: 50.000 euro. Confermato anche J-Ax nel ruolo di Presidente di giuria. Non mancano però anche le novità: la prima riguarda il numero di concorrenti, che da 29 passeranno a 12, la seconda invece è rappresentata dalla presenza di un giuria che affiancherà il muro.

All Together Now 2020: la giuria

Come è noto, il Muro ha un ruolo fondamentale in All Together Now: sono i suoi componenti ad assegnare i voti ai vari concorrenti in gara, da quest’anno però ci saranno tre giurati, oltre a J-Ax, ognuno dei quali avrà il potere di aggiungere o togliere punti fino a un massimo di 5 punti a ogni concorrente.

La giuria potrà inoltre assegnare 100 punti a un cantante a puntata, garantendogli così il passaggio del turno, senza che il Muro possa opporsi. Ma chi saranno questi giurati? Tre voci e volti noti della musica italiana: Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

All Together Now 2020: i concorrenti

Come detto in precedenza, in questa edizione di All Together Now i concorrenti saranno solamente 12. Eccoli:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

