Mercoledì 30 settembre, su Rai Uno, torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella terza puntata.

Dopo averci fatto vedere Roma da una prospettiva diversa dal solito e dopo aver raccontato la vita e le opere d’arte di Raffaello, Alberto Angela nella terza puntata di questa nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda mercoledì 30 settembre su Rai Uno a partire dalle 21.25 circa, ci parlerà di una delle donne più importanti del mondo: la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Non a caso il titolo della puntate è proprio: “Elisabetta II, l’ultima grande regina”.

Ulisse – Il piacere della scoperta: la puntata del 30 settembre 2020

La regina Elisabetta II è monarca che ha regnato più a lungo nella storia dell’Inghilterra e del Regno Unito: divenne regina nel 1952, dopo la morte per infarto del padre, re Giorgio VI, ma il viaggio in cui Alberto Angela accompagna i suoi spettatori inizia prima, passando per il matrimonio con Filippo di Edimburgo avvenuto nel 1947, la nascita del Principe Carlo un anno dopo.

Alberto Angela

Ovviamente nel corso della puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, vengono approfondite anche le vicissitudini personali e quelle della sua famiglia: vengono riproposte le immagini del matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana, la separazione tra i due e poi il tragico incidente automobilistico nel quale perse la vita a Parigi.

Al termine della puntata si arriva ai giorni nostri, quando la Regina Elisabetta II è ancora una volta un punto di riferimento per la nazione durante i mesi della pandemia causata dal Covid-19.

Ulisse – Il piacere della scoperta: gli ospiti della puntata

Come in ogni puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, anche in questa ad accompagnare Alberto Angela nel proprio racconto ci sono una serie di ospiti.

L’ospite d’eccezione è Helen Mirren, attrice premio Oscar che ha interpretato la Regina Elisabetta II nel film The Queen. Il giornalista Antonio Caprarica racconta invece una serie di aneddoti sulla famiglia reale. Tra gli ospiti della puntata ci sono poi Gigi Proietti e Veronica Pivetti.