Non è solo una delle regina della musica internazionale, Lady Gaga è anche una star del cinema e della pubblicità: ecco i suoi spot più belli.

Lady Gaga è uno di quei personaggi che non ha certo bisogno di molte presentazioni: è una delle artiste più talentuose, di maggior successo e più amate di questo secolo, capace di diventare una vera e propria icona in più ambiti, non solo nella musica. Definirla semplicemente una popstar sarebbe infatti riduttivo: non è un caso quindi che sia molto ricercata anche dal mondo della pubblicità. Lady Gaga negli anni è stata infatti anche il volto e la voce di molte compagne pubblicitarie: vediamo ora quali sono i suoi spot più belli.

Lady Gaga: le pubblicità

Tra i prodotti che Lady Gaga ha pubblicizzato ci sono i profumi: la maison Valentino l’ha ora scelta per il lancio della sua nuova essenza, “Voce Viva“. Chi meglio di Lady Gaga verrebbe da dire considerato il nome dato al profumo.

Lady Gaga

Dai profumi passiamo ai cosmetici: in Italia non abbiamo forse molto presente la campagna del 2015 della Shiseido, ma in Giappone hanno invece ben presenti i suoi 50 selfie che sono stati pubblicati da altrettanti quotidiani del Sol Levante nei primi giorni di quell’anno.

Non poteva poi mancare la pubblicità per un marchio di abbigliamento, nel 2014 Lady Gaga è stata infatti la testimonial della campagna natalizia del colosso H&M.

Dai vestiti passiamo ai gioielli, perché nel 2017 l’artista ha iniziato una collaborazione con Tiffany & Co. e ha prestato il proprio volto per gli spot televisivo, che in America sono stati mandanti in onda anche durante il Super Bowl.

Infine, Lady Gaga nel 2018 l’abbiamo potuta vedere anche nello spot pubblicitario degli orologi Tudor.

Insomma, oltre che in diversi film, tra cui A Star Is Born per cui è stata anche candidata anche all’Oscar, Lady Gaga l’abbiamo vista recitare (e la vedremo senz’altro ancora) anche in molti spot pubblicitari.