Renato Zero compie 70 anni: Canale 5 celebra la star della musica italiana con uno speciale in prima serata dal titolo ‘Zero il Folle’.

Quando si parla di Renato Zero si parla di una vera e propria star della musica italiana, capace di conquistare e far emozionare generazioni differenti di fan. L’artista romano, all’anagrafe Renato Fiacchini, è nato il 30 settembre del 1950: per festeggiare i suoi 70 anni, su Canale 5 martedì 29 settembre 2020 va in onda uno speciale dal titolo ‘Zero il Folle‘, in cui viene ripercorsa la vita e la carriera del cantautore. Il nome scelto per lo speciale è quello dell’album uscito nel 2019, oltre che dell’omonimo tour, di Renato Zero.

Zero il Folle: su Canale 5 martedì 29 settembre

In Zero il Folle sono raccolte le immagini del concerto al Forum di Assago di Milano dello scorso 11 e 12 gennaio. Da qui partirà il racconto della vita e della carriera dell’artista, che negli anni è stato capace di vendere la bellezza di 45 milioni di dischi.

Renato Zero

Oltre a ovviamente Renato Zero, padrone di casa indiscusso della serata, il racconto della vita e della storia (e anche degli eccessi) del cantautore passerà anche attraverso gli aneddoti di amici e colleghi. Parteciperanno infatti alla serata Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Zero il Folle: gli utili della serata devoluti ai lavoratori del mondo dello spettacolo

Come lo stesso Renato Zero ha spiegato, una parte degli utili ricavati dallo spettacolo verrà devoluto a coloro che hanno lavorato al fianco del cantautore nei suoi live e che ora si trovano in difficoltà a causa del Coronavirus.

Come è noto, il settore del mondo dello spettacolo è uno di quelli che ha pagato maggiormente a caro prezzo il lockdown dovuto alla pandemia per il Covid-19. Zero il Folle è stato realizzato anche per loro.