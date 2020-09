Tante le serie TV e i film che nel mese di ottobre andranno ad arricchire il catalogo di Amazon Prime Video: ecco tutte le novità.

Amazon Prime Video non lascia mai i propri abbonati senza novità per quanto riguarda il proprio catalogo: anche nel mese di ottobre di questo 2020, infatti, sulla celebre piattaforma on demand arriveranno nuove serie TV e nuovi film. Per quanto riguarda le prime tra le più attese c’è Utopia ma anche The Walking Dead: World Beyond, il secondo spin-off della seguitissima serie The Walking Dead. Vediamo ora nel dettaglio tutte le uscite del mese di ottobre.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a ottobre 2020

Partendo da giovedì 1 ottobre, la prima novità per quanto riguarda il catalogo delle serie Tv presenti su Amazon Prime Video sono le stagioni dalla 10 alla 20 di Law & Order. Il 2 ottobre arriva invece The Walking Dead: Wolrd Beyond ma anche All or Nothing: Tottenham Hotspur e Savage X Fenty Show 2.

Il 5 ottobre è il giorno del debutto sulla piattaforma streaming dell’ottava stagione di American Dad. Il 15 ottobre arriva Grey’s Anatomy, mentre il 23 fa il suo esordio la seconda stagione di NOS4A2.

Infine, il 30 ottobre arrivano The Challenge, Truth Seekers e la tanto attesa Utopia.

Amazon Prime Video: i film in uscita a ottobre 2020

Per quanto riguarda i film la selezione di pellicole in arrivo su Amazon Prime Video a ottobre è ben più ampia. Da giovedì 1 ottobre si potranno vedere Charlie’s Angels, Old Man & the Gun, Si muore solo da vivi, Un nemico che ti vuole bene e The Chuldren Act.

Il 2 ottobre arriva Non si scherza col fuoco, il 4 invece The Day After Tomorrow. Passiamo al 6 ottobre, giorno in cui arrivano The Lie e Black Box, il 7 arriva Io, robot, mentre dal’8 ottobre è disponibile King Arthur.

Dal 10 ottobre troviamo City of lies, Nessuno come noi e The boy – La maledizioni di Brahms, dall’11 invece Maze runner. Si continua il 13 ottobre con Noctune e Evil Eye, il 15 con Un affare di famiglia e il 16 con What the Constitution means to me.

Infine, il 20 ottobre è il giorno di Marrowbone, il 22 di Night Hunter e il 26 di Ancora auguri per la tua morte.

Fonte foto: https://www.facebook.com/UtopiaTvSeries/