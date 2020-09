Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 29 settembre 2020 di 4 Hotel.

Martedì 29 settembre, come sempre dalle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) va in onda la quinta puntata di questa terza edizione di 4 Hotel. Dopo averci fatto fare nelle precedenti puntate un mini tour tra alcune delle migliori strutture della Versilia, della Marche, sul Lago di Garda, della costiera Amalfitana e di Sorrento, Bruno Barbieri ci porta ora tra i filari e le colline del Chianti: è questa la splendida location della nuova puntata di 4 Hotel. Ricordiamo che tutti e otto gli episodi di questa nuova edizioni sono state registrate prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel sulle colline del Chianti le location della puntata del 29 settembre 2020

In questo viaggio attraverso la zona del Chianti si sfidano il resort Borgo Casa al Vento, Villa la Palagina, Villa I Barronci Resort & Spa e infine Villa San Sanino.

Bruno Barbieri

Il viaggio di Bruno Barbieri comincia a Gaiole in Chianti, un paese situato proprio nel cuore della regione del Chianti, dove si trova il country resort Borgo Casa al Vento il cui proprietario è Filippo.

La seconda struttura in gara in questa puntata, ovvero Villa la Palagina, si trova invece a Figline Valdarno ed è un hotel a 4 stelle. La direttrice del lussuoso albergo è Anna.

Villa I Barronci Resort & Spa si trova a San Casciano In Val Di Pesa, il proprietario e direttore della struttura è Filippo, che ha trasformato una villa d’epoca in una struttura che sa coniugare la modernità allo stile classico.

Infine, l’ultima struttura alberghiera in gioco in questa puntata di 4 Hotel è Villa San Sanino. Si tratta di un agriturismo di lusso che si trova a Torrita di Siena, tra le vigne del Montelpulciano. A rappresentare quest’ultima struttura è Giacomo, il rappresentante marketing.

Ma a proposito di splendide location, quella utilizzata per il tavolo di confronto è il Castello di Monsanto.