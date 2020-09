Resident Evil: Infinite Darkness non sarà una film, come previsto originariamente, ma diventerà una serie TV originale Netflix.

La saga di videogames Resident Evil ha riscosso negli anni un successo enorme in tutto il mondo, tanto che dai giochi per console sono stati realizzati negli anni diversi film. Un lungometraggio lo sarebbe dovuto diventare anche Resident Evil: Infinite Darkness, invece Netflix ha scelto di realizzare una serie Tv animata: l’annuncio è stato dato durante il Tokyo Game Show 2020 e ha ricevuto reazioni più che positive da parte dei fan della saga survival horror che non vedono l’ora di poter vedere le varie puntate.

Resident Evil: Infinite Darkness, quando esce la serie TV su Netflix

I fan non dovranno attendere molto per poter vedere su Netflix le puntate di Resident Evil: Infinite Darkness: la serie Tv d’animazione approderà sulla celebre piattaforma on demand nei prossimi mesi, nel 2021.

Per quanto riguarda la trama al momento non si hanno dettagli, anche se dovrebbe ripercorrere la storia che viene narrata nel secondo videogioco della sega, non a caso i due protagonisti della serie TV sono proprio quelli del videogames. Claire Redfield e Leon Scott Kennedy.

Resident Evil: i film

Come detto in precedenza, il successo avuto dai vari videogames ha portato alla realizzazione di numerosi film della saga Resident Evil.

Il primo, intitolato proprio Resident Evil, è uscito nel 2002 ed è stato diretto da Paul W. S. Anderson, che ha successivamente diretto anche tre dei cinque sequel: Redident Evil: Afterlige, Resident Evil: Retribution, Resident Evil: The Final Chapter.

Il regista inglese, celebre anche per film come Mortal Kobat e Pompei, non ha invece diretto il secondo e il terzo capitolo della saga, ovvero Resident Evil: Apocalypse e Resident Evil: Extinction. La protagonista principale dei vari film è Alice, personaggio che è stato interpretato in tutte le pellicole dall’attrice Milla Jovovich.

