Always Home Cam: come funziona il drone di Amazon per controllare casa e proteggerla dai ladri quando si è in vacanza o si trascorre molto tempo fuori dalla propria abitazione.

Stare lontano da casa è una preoccupazione? Eviti le vacanze per non lasciare campo libero ai ladri? Da oggi, forse, potrai partire tranquillamente. Amazon ha infatti deciso di risolvere il problema annunciando una grande novità dedicata proprio a chi fin qui ha vissuto con un certo patema i periodi lontano da casa. Si chiama Always Home Cam, ed è un drone pronto a rivoluzionare i sistemi di videosorveglianza!

Che cos’è Always Home Cam, il drone di videosorveglianza di Amazon

Il drone, pensato per chi vuole tenere sotto controllo la propria abitazione in ogni occasione, serve per prevenire ovviamente i furti, ma anche per monitorare tutte le stanze durante la propria assenza per monitorare eventuali guasti a elettrodomestici. O, perché no, per tenere d’occhio i propri animali domestici.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/drone-uav-quadrocopter-2724257/

Amazon Always Home Cam si basa su un drone che può volare in maniera automatica in alcune aree della casa, per poter offrire diversi punti di vista con una sola videocamera. Il drone è azionabile a distanza, tramite il proprio smartphone, ed è in grado di riposizionarsi alla base per ricaricarsi da solo.

Amazon Always Home Cam: il prezzo del drone

Drone di ultima generazione, come i postini già lanciati dal colosso dell’e-commerce, riesce a evitare gli ostacoli, muovendosi su dei percorsi preimpostati, e grazie alle proprie dimensione ridotte può passare anche in spazi stretti. Le eliche sono protette, quindi romperle sarà molto difficile. Ha però un piccolo limite: può registrare le immagini solo quando è in volo. Necessita quindi di ricariche costanti.

Insomma, è il perfetto guardiano per chi vuole restare tranquillo senza dover spendere per forza un patrimonio per installare un sistema di videosorveglianza. Il prezzo è infatti adatto a tutte le tasche: circa 250 dollari.

Ecco uno spot del nuovo drone di Amazon:

