Il capolavoro cinematografico di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, diventa una serie TV: la Mark Gordon Pictures ne ha acquistato i diritti.

Se Clint Eastwood è diventato una star del cinema a livello internazionale è grazie alla celebre Trilogia del dollaro di Sergio Leone. La notizia che ora ha iniziato a circolare e che è una delle pellicola della trilogia, Per un pugno di dollari, diventerà una serie TV. La Mark Gordon Pictures ha infatti acquisti i diritti del film spaghetti-western, così come ha acquisto quelli de La sfida del samurai di Akira Kurosawa, da cui Sergio Leone ha tratto ispirazione per realizzare qualche anno dopo il suo film.

Per un pugno di dollari: la serie TV

Per il momento non si conoscono ancora molti dettagli riguardo alla serie TV Per un pugno di dollari ma, dalle prime indiscrezioni, non dovrebbe essere un reboot del film ambientata nel western.

Fonte foto: https://www.instagram.com/sergioleoneofficial/

Ciò che interessava ai produttori era poter sviluppare la storia narrata nel film di Sergio Leone e in La sfida del samurai per poter realizzare una serie TV con protagonista un misterioso guerriero solitario che, arrivato in una città, si ritrova in mezzo a una guerra tra due famiglie criminali del posto.

La trama dei due film sarà il punto di partenza della serie TV, che rivisiterà la storia in chiave contemporanea. Per la realizzazione della serie, i produttori hanno scelto come sceneggiatore Bryan Cogman: non uno qualunque, ma colui che ha scritto la sceneggiatura de Il Trono di Spade.

Per un pugno di dollari: il film

Per un pugno di dollari è primo film della Trilogia del dollaro di Sergio Leone. La pellicola è stata molto apprezzata sia in Italia, dove ha vinto anche il Nastro d’argento per la Migliore colonna sonora (premio andato a Ennio Morricone) che all’estero.

Oltre a Clint Eastwood tra i protagonisti troviamo Gian Maria Volonté, Marianne Koch, e Wolfgang Lukschy.

Fonte foto: https://www.instagram.com/sergioleoneofficial/