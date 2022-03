Dall’Ucraina continuano ad arrivare ripetutamente notizie che colpiscono il cuore, come quella della morte della donna incinta, fotografata dai reporter dopo l’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol.

I media internazionali riferiscono che la donna, salvata dalle macerie dell’ospedale purtroppo non ce l’ha fatta e con lei anche il suo bambino. La giovane mamma era stata trasportata d’urgenza in un altro ospedale, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita ma aveva il bacino schiacciato.

I dottori hanno fatto nascere il bambino, tramite taglio cesareo, ma il bebè non dava segni di vita. Dopo, purtroppo anche la mamma non ce l’ha fatta.

Il nome della donna morta non è noto, questo perché i medici nel caos post bombardamento non sono riusciti a trascriverlo prima che il marito e il padre venissero a prendere il corpo, suo e del bimbo.

