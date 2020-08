Nel 2013 usciva nelle sale cinematografiche Tutto può cambiare, commedia musicale con protagonisti Keira Knightley e Mark Ruffalo: ecco la trama e il cast.

John Carney è uno dei regista specializzati nel genere musicale. D’altronde con la musica ha un forte legame essendo lui anche il bassista del gruppo rock The Frames. Tra i suoi film più celebri ci sono Once (Una volta), Sing Street e Tutto può cambiare. Quest’ultimo è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 e ha ricevuto anche una nominato all’Oscar per la Miglior canzone. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Tutto può cambiare.

Tutto può cambiare: la trama del film

La protagonista principali di Tutto può cambiare è Gretta che, con il fidanzato Dave, si trasferisce a New York per coltivare la loro passione nel mondo della musica.

Keira Knightley

Dave riesce quasi immediatamente a ottenere un grosso contratto da solista e, poco dopo, finisce per tradire la fidanzata con una dipendente della casa discografica. Gretta scopre il tradimento tramite una canzone. Da quel momento però la sua vita cambia, grazie anche all’incontro con il produttore musicale Dan Mulligan.

Tutto può cambiare: il cast del film

Per Tutto può cambiare il regista John Carney ha potuto contare su un cast davvero d’eccezione. La protagonista Gretta è infatti interpretata da Keira Knightley, attrice diventata celebre grazie al ruolo al ruolo di Elizabeth Swann nella saga Pirati dei Caraibi, ma che ha lavorato anche in tante altre pellicole di grande successo come Sognando Beckham e Orgoglio e Pregiudizio.

Il co-protagonista, il produttore musicale Dan Mulligan, è invece interpretato da Mark Ruffalo, altra star di Hollywood che i fan dei supereroi conoscono bene per il ruolo di Hulk nei film del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast di Tutto può cambiare sono poi prendete Adam Levine nel ruolo di Dave, Hailee Steinfeld, James Corden, Mos Def, Coe Lo Green e Catherine Keener.