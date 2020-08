L’attrice Amy Adams ancora una volta star di una serie TV: è la protagonista dello show targato Netflix Kings of America.

Da tempo ormai le star di Hollywood si sono affacciate al mondo della serie Tv: gli esempi di attori e attrici, alcuni dei quali anche vincitori di prestigiosi premi come gli Oscar, hanno temporaneamente lasciato il grande schermo per lavorare in una delle tante produzioni di qualità che sono uscite negli ultimi anni. Tra le attrici impegnate nel piccolo schermo c’è anche Amy Adams che, dopo essere stata la protagonista di Sharp Objects, la vedremo ora in Kings of America, una nuova produzione originale di Netflix.

Kings of America: il cast, la trama e le anticipazioni

Kings of America racconta la storia della reale class action intrapresa d alcune donne contro l’azienda Walmart. Una dirigente, una commessa e una predicatrice si sono unite per combattere contro ma multinazionale del commercio al dettaglio dando vita appunto alla più grande class action della storia degli Stati Uniti.

Amy Adams

Amy Adams, oltre che interpretare il ruolo di una delle protagonista, è anche una delle produttrici di Kings of America. Tra i produttori c’è anche Adam McKay, che è anche il regista del primo episodio.

Amy Adams: i film

Nel corso della sua carriera Amy Adams è stata candidata per ben sei volte al Premio Oscar ma non è finora mai riuscita a vincere questo premio. I film grazie ai quali è stata in nomination sono Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, American Hustle – L’apparenza inganna e Vice – L’uomo nell’ombra.

Fra i tanti film di successo ai quali ha lavorato ci sono poi anche Prova a prendermi, Come d’incanto, La guerra di Charlie Wilson, L’uomo d’acciaio (e i successivi con Superman del DC Extended Universe), Lei, Big Eyes, Arrival, Animali notturni e La donna dalla finestra.