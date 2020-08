Facebook Messenger Rooms trasforma le videochat in dirette: la novità dell’app per le videochiamate di Messenger, che si unisce all’opzione Facebook Live.

Novità nel mondo di Messenger Rooms, l’app di Facebook per le videochiamate. Dopo il grande successo degli ultimi mesi, dovuto anche al lockdown per Coronavirus, il colosso di Menlo Park ha deciso di puntare forte su questa opzione aggiungendo nuove funzionalità per cercare di incentivare l’unione creativa tra gli utenti del social blu, aprendo anche alle videochat in diretta, con la possibilità per gli utenti di una pagina o di un gruppo di unirsi alla chat fino a un massimo di 50 persone.

Facebook Rooms: le videochiamate diventano dirette

Spiegano i vertici dell’azienda americana: “Che si tratti di ospitare un club del libro con gli amici, di intervistare un gruppo di esperti, di insegnare una lezione di fitness o di condividere la diretta con gli amici per divertimento, andare live da una Stanza rende semplice creare dirette più interattive con pubblici di qualsiasi dimensione“.

Grazie a questa nuova funzione, è possibile andare live dalla versione web di Facebook o Messanger, invitando anche coloro che non hanno un account Facebook. Il creatore della Stanza può infatti controllare la diretta, aggiungendo o rimuovendo in qualsiasi momento qualunque partecipante alla conversazione.

Rooms: il problema della privacy

Questa novità fa diventare di nuovo attuale il problema della privacy sulla piattaforma di videochat. La trasmissione con la funzionalità della diretta permette infatti alle persone al di fuori della Stanza di vedere quel che accade all’interno, a seconda dei pubblici cui la diretta è stata aperta. Un aspetto positivo per la società, che spiega: “Gli spettatori sono incoraggiati a segnalare qualsiasi video in diretta che ritengano violi gli standard della comunità di Facebook“. Ma non tutti hanno apprezzato questo aspetto di limitazione della privacy.

Il rilascio di questa nuova funzione è già iniziato. Le dirette su Rooms sono disponibili in diversi paesi, ma dovrebbero arrivare in tutto il mondo entro pochi mesi. Dall’aggiornamento saranno coinvolte inizialmente solo le versioni desktop di Facebook e Messanger, per poi passare alle versioni mobile.

