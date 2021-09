Sparatoria nel centro di Trieste, 8 i feriti

Nel centro di Trieste è avvenuta una sparatoria nella quale sono state ferite ben 8 persone, di cui uno sarebbe in gravi condizioni. Gli inquirenti stanno cercando di definire la situazione che è in continua evoluzione, nel frattempo sono iniziate anche le ricerche nella zona dell’accaduto e per tutta la città. Le persone coinvolte nella vicenda sarebbero moltissime e le indagini sono state assegnate alla pm di turno Chiara De Grassi, secondo quanto riportato da Ansa.It.

Da quanto si è potuto comprendere, i colpi da arma da fuoco sono stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente per via di una lite iniziata nelle vicinanze. In seguito l’area è stata chiusa da parte delle forze dell’ordine, mentre sul luogo dell’accaduto stanno intervenendo polizia, carabinieri, guardia di finanza e anche i soccorritori del 118 con le varie ambulanze.