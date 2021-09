Le ceneri della Carrà passano da Padre Pio, Beruschi parla della visita

L’attore comico Enrico Beruschi ha parlato di Raffaella Carrà in attesa di partecipare a San Giovanni Rotondo alle cerimonie per l’arrivo delle ceneri dell’artista. Lei stessa ha voluto voluto questa ultima vista a Padre Pio, proprio come è stato affermato dal comico: “Voleva tornare qui, non come presenza vera in carne e ossa, ma come presenza di cuore”, secondo quanto riportato da Ansa.it. Sono state molto toccanti le parole nei confronti della Carrà di Beruschi, che ha poi continuato: “L’unica volta che ci siamo allegramente parlati è stato qui a San Giovanni Rotondo per l’inaugurazione di Teleradio Padre Pio. Era un incontro tra due vecchi amici che però non si erano mai incontrati prima e che si ammiravano da lontano”.

In seguito Beruschi ha aggiunto: “Per la prima volta ci siamo trovati a condividere lo stesso palcoscenico e le stesse telecamere. Il lato divertente di quella giornata è stato quando ho sgridato i fraticelli che si dimenavano come anguille ballando sulle note delle canzoni di Raffaella. Mi sono assunto la responsabilità di rimproverarli”.