Tragedia sulla A57, un bimbo di 5 anni perde la vita

Durante la notte del 4 settembre è morto un bimbo all’ospedale pediatrico di Padova, dove era stato ricoverato in pessime condizioni a causa di un incidente avvenuto intorno alle 20:30 lungo la Tangenziale di Mestre A57, tra il casello Mirano-Dolo e la connessione all’A4 verso Padova, secondo quanto riportato da Ansa.it. Il bambino era di nazionalità tedesca ed aveva soli 5 anni.

L’incidente è dovuto ad un tamponamento tra due autovetture, dove è rimasta gravemente ferita anche la sorellina del bimbo e dunque portata a Padova. Sull’accaduto sono dovuti arrivare i vigili del fuoco, la Polizia stradale di Mestre e il personale ausiliario della Concessionaria autostradale Cav. Oltre al sinistro, sempre in quella zona in A4, verso le 18:00 un altro incidente aveva coinvolto vari veicoli, provocando traffico intenso ma senza feriti per la fortuna delle persone a bordo.