Tragedia per Tommy Lee Jones: la figlia trovata morta in un hotel di lusso, “giallo” sul decesso

Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones, trovata morta nella notte di Capodanno. La scoperta e “giallo” sulla causa della morte.

Dopo la tragedia dell’assassinio del regista di “Harry ti presento Sally” e della moglie, un nuovo dramma scuote il mondo dello spettacolo. Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in una camera del Fairmont San Francisco, un hotel di lusso situato nella celebre città californiana. Ecco, a seguire, la ricostruzione e la causa della morte.

Chi era Victoria, la figlia di Tommy Lee Jones

Victoria Jones era nata dal matrimonio tra Tommy Lee Jones e la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. In giovane età aveva fatto alcune apparizioni nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto cinematografico risale al 2002, con un piccolo ruolo in Men in Black II. L’anno successivo aveva preso parte alla serie televisiva One Tree Hill, mentre nel 2005 era apparsa in Le tre sepolture, film diretto dal padre. In ques’ultimo progetto aveva collaborato anche la matrigna Dawn Laurel-Jones, presente sul set come fotografa di scena.

La scoperta nella notte di Capodanno e la causa della morte

La notizia è stata riportata dal sito TMZ, che ha citato fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono stati allertati alle 2:52 del mattino per un’emergenza medica. Giunti sul posto, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’intervento è avvenuto presso il Fairmont San Francisco, una struttura di lusso nel cuore della città.

Successivamente, la scena è stata affidata alla polizia e all’Ufficio del medico legale per gli accertamenti di rito. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Francisco sono intervenuti alle 3:14 del mattino, a seguito della segnalazione riguardante una persona deceduta.

Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo, ma non sono emerse informazioni sulla possibile causa del decesso, e le autorità non hanno rilasciato ulteriori comunicazioni ufficiali.