Gravidanza super glam: i look premaman delle celeb da copiare

La gravidanza è uno dei momenti più intensi e unici per una donna, ma non per questo bisogna mettere in pausa lo stile.

Le celebrità lo dimostrano: il pancione oggi è protagonista con look premaman glamour, eleganti e assolutamente copiabili nella vita di tutti i giorni.

Da Anna Tatangelo ad Alessandra Amoroso, da Nicky Hilton ad Aurora Ramazzotti, fino a Georgina Rodriguez, sono molte le star che hanno scelto negli ultimi anni i capi firmati Pietro Brunelli, il brand premaman 100% Made in Italy concepito per essere utilizzato prima, durante e dopo la maternità. Pronta a ispirarti? Guarda la Celebrities Gallery: le mamme VIP di Pietro Brunelli.

Anna Tatangelo: sensualità glam che valorizza le forme

Anna Tatangelo è la prova che il pancione può essere incredibilmente sexy.

Il suo stile punta su linee femminili e silhouette che abbracciano il corpo con eleganza. Gli abiti in maglia stretch sono perfetti per replicare il suo look: comodi, fluidi e capaci di valorizzare le curve con discrezione.

Per le future mamme che amano un tocco glam, sono il capo ideale: sensuali senza essere eccessivi.

Alessandra Amoroso: casual chic con abiti morbidi e moderni

Durante la sua gravidanza, Alessandra Amoroso ha indossato diversi abiti firmati Pietro Brunelli, sia nei suoi concerti che nella vita di tutti i giorni fino al bellissimo momento della proposta di fidanzamento.

Il suo stile è naturale e spontaneo: predilige abiti premaman lunghi, moderni e facili da portare in mille occasioni.

Perfetti per la vita quotidiana, per gli impegni lavorativi o per una serata informale, rappresentano un vero esempio di look premaman elegante ma nello stesso tempo casual.

Nicky Hilton: eleganza internazionale Made in Italy

Nicky Hilton incarna lo stile classic chic che non passa mai di moda.

Per replicare i suoi look premaman, bastano pochi elementi: abiti eleganti premaman, tonalità neutre e luminose, linee pulite e raffinate.

Uno stile timeless che mette in risalto la femminilità con grazia. “Spotted” in NY con un outfit Pietro Brunelli perfettamente in sintonia con il suo mood.

Aurora Ramazzotti: sporty chic con tutine misto lana e cachemire

Per chi ama un look pratico e contemporaneo, Aurora Ramazzotti è la musa ideale.

La tuta premaman in lana e cachemire è il capo che più rappresenta il suo stile giovane, comodo, effortless, perfetto per accompagnare gli ultimi mesi con calore e morbidezza.

Si indossa in casa, in viaggio, nel tempo libero: una scelta cozy-chic che non rinuncia alla personalità.

Georgina Rodriguez: luxury glam che accende il look

Quando si parla di glamour in gravidanza, il pensiero non può che correre a Georgina Rodriguez.

I suoi look sono una celebrazione della femminilità: abiti premaman eleganti, linee scolpite, materiali raffinati.

Perfetti per eventi, cene, shooting fotografici, ma anche come ispirazione per una serata speciale in cui vuoi sentirti semplicemente splendida.

Come replicare i look delle celeb nella vita reale

Per ottenere look premaman glamour senza sforzo, basta puntare su pochi capi chiave:

Abito in maglia stretch per uno stile sensual-chic

per uno stile sensual-chic Abito lunghi versatile per il giorno, come quelli indossati da Alessandra Amoroso

per il giorno, come quelli indossati da Alessandra Amoroso Tuta in lana e cachemire per un look sporty chic contemporaneo

per un look sporty chic contemporaneo Abiti eleganti premaman per gli eventi speciali

Accessori essenziali, colori neutri e linee pulite completano l’effetto “star look”.

Il valore del Made in Italy nei look premaman

Un look premaman glam funziona solo se alla base c’è qualità: tessuti morbidi e resistenti, linee costruite per seguire il corpo che si trasforma, design che valorizza le nuove forme.

È ciò che distingue l’Abbigliamento Premaman Made in Italy firmato Pietro Brunelli, scelto da tante celeb per la sua capacità di fondere comfort e pret-à-porter. Il glamour non si ferma: cambia forma, proprio come te!

