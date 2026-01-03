Gravidanza super glam: i look premaman delle celeb da copiare

La gravidanza è uno dei momenti più intensi e unici per una donna, ma non per questo bisogna mettere in pausa lo stile.
Le celebrità lo dimostrano: il pancione oggi è protagonista con look premaman glamour, eleganti e assolutamente copiabili nella vita di tutti i giorni.
Da Anna Tatangelo ad Alessandra Amoroso, da Nicky Hilton ad Aurora Ramazzotti, fino a Georgina Rodriguez, sono molte le star che hanno scelto negli ultimi anni i capi firmati Pietro Brunelli, il brand premaman 100% Made in Italy concepito per essere utilizzato prima, durante e dopo la maternità. Pronta a ispirarti? Guarda la Celebrities Gallery: le mamme VIP di Pietro Brunelli.
Anna Tatangelo: sensualità glam che valorizza le forme
Anna Tatangelo è la prova che il pancione può essere incredibilmente sexy.
Il suo stile punta su linee femminili e silhouette che abbracciano il corpo con eleganza. Gli abiti in maglia stretch sono perfetti per replicare il suo look: comodi, fluidi e capaci di valorizzare le curve con discrezione.
Per le future mamme che amano un tocco glam, sono il capo ideale: sensuali senza essere eccessivi.
Alessandra Amoroso: casual chic con abiti morbidi e moderni
Durante la sua gravidanza, Alessandra Amoroso ha indossato diversi abiti firmati Pietro Brunelli, sia nei suoi concerti che nella vita di tutti i giorni fino al bellissimo momento della proposta di fidanzamento.
Il suo stile è naturale e spontaneo: predilige abiti premaman lunghi, moderni e facili da portare in mille occasioni.
Perfetti per la vita quotidiana, per gli impegni lavorativi o per una serata informale, rappresentano un vero esempio di look premaman elegante ma nello stesso tempo casual.
Nicky Hilton: eleganza internazionale Made in Italy
Nicky Hilton incarna lo stile classic chic che non passa mai di moda.
Per replicare i suoi look premaman, bastano pochi elementi: abiti eleganti premaman, tonalità neutre e luminose, linee pulite e raffinate.
Uno stile timeless che mette in risalto la femminilità con grazia. “Spotted” in NY con un outfit Pietro Brunelli perfettamente in sintonia con il suo mood.
Aurora Ramazzotti: sporty chic con tutine misto lana e cachemire
Per chi ama un look pratico e contemporaneo, Aurora Ramazzotti è la musa ideale.
La tuta premaman in lana e cachemire è il capo che più rappresenta il suo stile giovane, comodo, effortless, perfetto per accompagnare gli ultimi mesi con calore e morbidezza.
Si indossa in casa, in viaggio, nel tempo libero: una scelta cozy-chic che non rinuncia alla personalità.
Georgina Rodriguez: luxury glam che accende il look
Quando si parla di glamour in gravidanza, il pensiero non può che correre a Georgina Rodriguez.
I suoi look sono una celebrazione della femminilità: abiti premaman eleganti, linee scolpite, materiali raffinati.
Perfetti per eventi, cene, shooting fotografici, ma anche come ispirazione per una serata speciale in cui vuoi sentirti semplicemente splendida.
Come replicare i look delle celeb nella vita reale
Per ottenere look premaman glamour senza sforzo, basta puntare su pochi capi chiave:
- Abito in maglia stretch per uno stile sensual-chic
- Abito lunghi versatile per il giorno, come quelli indossati da Alessandra Amoroso
- Tuta in lana e cachemire per un look sporty chic contemporaneo
- Abiti eleganti premaman per gli eventi speciali
Accessori essenziali, colori neutri e linee pulite completano l’effetto “star look”.
Il valore del Made in Italy nei look premaman
Un look premaman glam funziona solo se alla base c’è qualità: tessuti morbidi e resistenti, linee costruite per seguire il corpo che si trasforma, design che valorizza le nuove forme.
È ciò che distingue l’Abbigliamento Premaman Made in Italy firmato Pietro Brunelli, scelto da tante celeb per la sua capacità di fondere comfort e pret-à-porter. Il glamour non si ferma: cambia forma, proprio come te!
Dove trovare look premaman eleganti e glamour ispirati alle star
Per ricreare gli outfit più iconici e sentirti al meglio in ogni fase della gravidanza visita il sito www.pietrobrunelli.it.