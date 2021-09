Il corpo senza vita della giovane donna è stato trovato dal fidanzato nel loro appartamento.

Non si era presentata al lavoro: così è scattato l’allarme. È il fidanzato, con cui la donna conviveva, a scoprire il cadavere annegato in un lago di sangue nel loro appartamento in una zona collinare vicino al Lago di Garda, e ad avvertire le forze dell’ordine.

Le indagini sono ancora in fase preliminare, e i Carabinieri sono cauti e riservati, ma il quadro fa pensare a un omicidio.

La giovane aveva solo 27 anni, e si era da poco trasferita da Fumane (Verona) in Valpolicella, sul Lago di Garda, per andare a vivere insieme al compagno.