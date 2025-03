“SereNata a Napoli” di Serena Rossi: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Serena Rossi con “SereNata a Napoli”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Per la prima volta, Serena Rossi porta in tour uno spettacolo che lei stessa ha contribuito a ideare. Si chiama “SereNata a Napoli” ed è un vero e proprio “atto d’amore” per la città che l’ha vista nascere e crescere, sia come donna che come artista. Scopriamo tutte le date della tournée e tutte le informazioni sullo show.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Serena Rossi

Serena Rossi torna in teatro con uno spettacolo che, per la prima volta, porta anche la sua firma. Stiamo parlando di “SereNata a Napoli“, uno show dedicato alla città ai piedi del Vesuvio, alla sua gente, alla musica che risuona in ogni strada La stessa attrice l’ha definito “un atto d’amore per la mia terra, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive“.

Il tour teatrale 2025 di Serena toccherà alcune delle città più importanti d’Italia e siamo pronti a scommettere che riuscirà a conquistare anche coloro che con Napoli hanno pochi o zero legami. Durante lo spettacolo, la Rossi si esibirà con racconti e musica, dimostrando a quanti ancora non conoscono la sua spiccata capacità vocale di essere pure una brava cantante.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale di “SereNata a Napoli” di Serena Rossi parte il 18 marzo 2025 dal Teatro del Fuoco di Foggia. A seguire tutte le data della stagione 2025-2026:

18 marzo – Teatro del Fuoco, Foggia;

22 marzo – Teatro Colosseo, Torino;

1 aprile – Auditorium Conciliazione, Roma;

10 aprile – Teatro Verdi, Firenze;

5, 6, 7, 8 e 9 maggio – Teatro Augusteo, Napoli;

21 maggio – Teatro Duse, Bologna;

6 giugno – Teatro Arcimboldi, Milano;

24 giugno – Auditorium Parco della Musica – CAVEA, Roma;

17 luglio – Real Sito di Carditello, San Tammaro (CE);

29 luglio – Anfiteatro degli Scavi, Pompei (NA);

1 agosto – Teatro Di Verdura, Palermo;

8 agosto – Teatro Romano, Spoleto (PG);

10 agosto – Teatro La Versiliana, Pietrasanta (LU);

23 agosto – Arena Virgilio, Gaeta (LT);

27 agosto – Sferisterio, Macerata;

5 settembre – Oasi dei Battendieri, Taranto;

13 settembre – Teatro Romano, Verona.

La durata dello spettacolo a teatro di Serena Rossi

Il tour 2025 “SereNata a Napoli” di Serena Rossi è prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative. Lo spettacolo, composto da un solo atto, dura circa 90 minuti. L’attrice partenopea vi ha lavorato in prima persona, con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono affidati al maestro Valeriano Chiaravalle, mentre la regia è di Cristina Redini.