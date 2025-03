Significato del nome Samuele: origini, caratteristiche e onomastico

Samuele è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi che stanno acquisendo sempre maggiore popolarità in Italia spicca Samuele, diffuso anche nella sua versione straniera Samuel. Questo nome di tradizione biblica ha moltissime sfaccettature e un significato profondo.

Significato : nome di Dio

: nome di Dio Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 16 febbraio

: 16 febbraio Varianti: Samuel, Sam, Sammy ( inglese), Samuel (francese, spagnolo), Shmuel (ebraico)

Significato e origini del nome Samuele

Il nome Samuele, di radici ebraiche, proviene dall’unione delle parole shem (nome) ed El (Dio) e può quindi essere interpretato come “nome di Dio“. In alternativa il suo significato può essere inteso come “colui che è stato ascoltato da Dio”. Strettamente legato alle sacre scritture, Samuele fu un rilevante profeta e l’ultimo dei Giudici di Israele, secondo quanto narrato nell’Antico Testamento. Si tratta del figlio di Elkanah e della sua seconda moglie Anna, appartenente alla tribù di Efraim.

Onomastico e diffusione del nome Samuele

Tradizionalmente, l’onomastico di Samuele si festeggia il 16 febbraio, in memoria di San Samuele martire. In alternativa può essere celebrato:

il 3 marzo , per Beato Samuele Marzorati, sacerdote e martire con altri compagni a Gondar

, per Beato Samuele Marzorati, sacerdote e martire con altri compagni a Gondar il 20 agosto, per san Samuele, profeta e giudice d’Israele

La diffusione del nome Samuele in Italia ha visto un’innegabile crescita negli ultimi 25 anni, passando dai 1985 neonati del 1999 ai 2148 del 2020, e oggi si attesta al 20esimo posto tra i nomi più scelti nel Paese. Anche la variante Samuel ha acquisito popolarità, specie nell’ultimo ventennio, grazie al sempre maggior apprezzamento dei neogenitori italiani per i nomi stranieri.

Caratteristiche e curiosità del nome Samuele

Alcune delle caratteristiche principali di Samuele sono la forte passione, la sensibilità, e un’inclinazione naturale verso la leadership. Queste caratteristiche si traducono in un individuo coraggioso, energico, e talvolta impaziente, che ricerca costantemente autonomia e si ribella a ogni forma di controllo. L’estro artistico, l’amore per il viaggio e l’avventura, insieme a una tendenza verso l’idealismo e il romanticismo, definiscono ulteriormente il profilo di chi porta questo nome.

Dal punto di vista lavorativo, Samuele può essere portato verso professioni che coniughino le sue passioni e la sua natura indipendente come la guida turistica o ambientale. In alternativa può trovare soddisfazione anche in ambiti che gli permettano di esprimere il suo estro creativo come la cucina o l’arte.

Il colore associato a Samuele è l’arancione, tonalità sgargiante carica di energia e simbolo di ottimismo. La pietra portafortuna è invece il quarzo citrino, gemma nota per la sua capacità di risvegliare allegria e buon umore. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’8, cifra che rimanda alla concretezza e alla costanza.

Personaggi famosi con il nome Samuele

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Samuele: