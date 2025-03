Vittoria Puccini, la sua casa di Firenze ha un doppio affaccio: natura e città

Vittoria Puccini ha una bellissima casa di famiglia a Firenze: il doppio affaccio, da un lato la natura e dall’altro la città, è il massimo.

Sulla cresta dell’onda da oltre vent’anni, Vittoria Puccini è una delle attrici italiane più amate. Dai film in costume alle commedie ambientate ai giorni nostri: i fan l’apprezzano in ogni ruolo. Quando non è sul set e non ha impegni che la costringono a Roma, si rifugia nella sua casa di Firenze, dimora di famiglia immersa nella natura.

Vittoria Puccini: la sua casa a Firenze immersa nella natura

Classe 1981, Vittoria Puccini è nata a Firenze ed è qui che torna quando gli impegni lavorativi glielo permettono. Pur vivendo a Roma da tanti anni, appena riesce scappa in Toscana, dove si trova la bellissima e grande tenuta di famiglia. La casa è immersa nella natura, precisamente nella collina di Marignolle, un piccolo sobborgo del capoluogo toscano.

Essendo molto gelosa della sua vita privata, l’attrice condivide sui social pochi attimi che non hanno a che fare con il lavoro. Della sua dimora di Firenze abbiamo solo alcuni scatti, soprattutto dell’immenso spazio esterno. E’ qui che, durante la bella stagione, Vittoria e la sua famiglia organizzano pranzi all’aperto, spesso accendendo il barbecue. Palme, cespugli e piante di ogni tipo, il giardino è curato fin nei minimi dettagli, tanto che presenta anche stradine acciottolate che segnano i percorsi da seguire.

Vittoria Puccini: la vista della sua casa è da film

Non abbiamo molti dettagli sugli interni della casa Vittoria Puccini. Sappiamo, però, che la dimora vanta una doppia esposizione. Da un lato affaccia sulla campagna incontaminata e garantisce il massimo della privacy, dall’altro si apre su un panorama meraviglioso: la città di Firenze.

Considerando che la tenuta di famiglia è circondata dal verde, compresi ulivi e alberi da frutto, immaginiamo che lo stile sia quello della classica casa colonica.