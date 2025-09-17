“Benvenuto nell’AI” di Alessandro Cattelan: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Alessandro Cattelan con “Benvenuto nell’AI”: date, durata e descrizione dello spettacolo.

Dopo il successo del tour “Salutava Sempre”, Alessandro Cattelan torna in teatro anche nel 2025, con lo spettacolo “Benvenuto nell’AI”. Il conduttore, comico e attore girerà l’Italia con uno show che, tra una risata e qualche riflessione inquietante, propone un’analisi delle contraddizioni del nostro tempo.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Alessandro Cattelan

Tutto pronto per il tour 2025 di Alessandro Cattelan. Di teatro in teatro, porterà in scena “Benvenuto nell’AI“, uno spettacolo che mette al centro del racconto tutte le assurdità del mondo odierno. Ovviamente, intelligenza artificiale e tecnologia sono protagonisti indiscussi, così come le infinite contraddizioni degli esseri umani.

Tra risate e riflessioni, che in entrambi i casi possono essere amare, Alessandro descrive un futuro da incubo, al limite della fantascienza, che però somiglia incredibilmente alla realtà che stiamo già vivendo. Un racconto lucido che, seppur tra il serio e il faceto, impone riflessioni importanti.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale di “Benvenuto nell’AI” di Alessandro Cattelan parte il 19 settembre 2025 dal Teatro Alessandrino di Alessandria. A seguire tutte le data della stagione 2025-2026:

19 settembre – Teatro Alessandrino, Alessandria;

20 settembre – Teatro di Varese, Varese;

22 settembre – Politeama Rossetti, Trieste;

25, 26 e 27 settembre – Teatro degli Arcimboldi, Milano;

30 settembre e 1 ottobre – Teatro Colosseo, Torino;

3 ottobre – Teatro Politeama, Piacenza;

4 ottobre – EuropAuditorium, Bologna;

6 ottobre – Gran Teatro Geox, Padova;

9 ottobre – Chorus Life Arena, Bergamo;

10 ottobre – Palagalassi, Forlì;

12 ottobre – Teatro Clerici, Brescia;

14 ottobre – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

16 ottobre – Teatro Brancaccio, Roma;

19 ottobre – Teatro Augusteo, Napoli;

20 ottobre – Teatro Team, Bari;

22 ottobre – Teatro Metropolitan, Catania.

La durata dello spettacolo a teatro di Alessandro Cattelan

Ogni spettacolo di “Benvenuto nell’AI” è composto da un solo atto, della durata di 90 minuti circa. Non solo riflessioni e risate, Alessandro Cattelan propone anche musica e sketch spettacolari. Insomma, questa nuova sua nuova avventura teatrale si prospetta imperdibile.