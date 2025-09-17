Il telefono rischia di andare incontro a surriscaldamento, se esposto a elevate fondi di calore: come proteggere il dispositivo dal caldo.

In estate, il rischio di surriscaldamento degli smartphone diventa un problema molto importante, in quanto il calore, abbinato ad un utilizzo intensivo del telefono, può compromettere le prestazioni del dispositivo e, nei casi più estremi, causare danni permanenti alla batteria e ai componenti interni. Proteggere il proprio telefono è, quindi, molto importante, soprattutto in estate. Scopriamo, dunque, come salvaguardarlo.

Perché il telefono si surriscalda e quali sono i pericoli

Le cause del surriscaldamento degli smartphone sono diverse e spesso legate alle cattive abitudini di tutti i giorni.

Ad esempio, l’esposizione diretta ai raggi solari è tra i principali fattori: lasciare il dispositivo sul cruscotto dell’auto o in spiaggia, anche per pochi minuti, infatti, può far salire la temperatura interna a livelli pericolosi. A questo si aggiunge l’uso intensivo di applicazioni pesanti, come giochi, navigazione GPS o streaming video, che sollecitano fortemente il processore.

ragazza con smartphone in mano che pensa

Il calore eccessivo riduce la velocità di risposta del telefono, accelera l’usura della batteria e può danneggiare i circuiti interni. Le batterie agli ioni di litio, le più diffuse negli smartphone, soffrono particolarmente le alte temperature, che fanno perdere capacità e durata nel tempo. In situazioni estreme, il surriscaldamento può provocare rigonfiamenti della batteria e, in rari casi, esplosioni di piccola entità.

Come raffreddare e prevenire il surriscaldamento

Per proteggere il dispositivo, bisogna evitare l’esposizione diretta al sole, conservando il telefono in luoghi ombreggiati e chiuso in custodie termiche. Quando si rileva un aumento di temperatura, è utile chiudere le applicazioni non indispensabili e disattivare funzioni, ad esempio il GPS e la connessione dati se non sono necessarie, così da ridurre il carico sul processore.

Anche la rimozione temporanea della custodia può facilitare la dispersione del calore, soprattutto se la cover è spessa o realizzata con materiali isolanti. Non bisogna optare per metodi drastici, ad esempio riponendo il telefono in frigorifero o a contatto con ghiaccio: lo sbalzo termico può danneggiare irrimediabilmente i componenti interni. Il raffreddamento deve avvenire gradualmente, preferibilmente in ambienti freschi e ventilati.

Inoltre, è molto importante la manutenzione: aggiornare regolarmente il sistema operativo e le app, infatti, aiuta a correggere bug che consumano eccessivamente le risorse. Infine, è essenziale monitorare le applicazioni in background e disattivare quelle non necessarie, in modo da mantenere stabile la temperatura.