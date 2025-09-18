Frasi di Marco Masini, tratte dalle canzoni e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle di Marco Masini, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Con una carriera di oltre trent’anni sulle spalle, Marco Masini è uno dei cantautori più apprezzati d’Italia. Talvolta le sue canzoni hanno acceso dibattiti infuocati, sia tra gli addetti ai lavori che tra i semplici ascoltatori, ma lui ne è sempre uscito vincente. Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dai suoi brani più belli e dalle interviste.

Frasi di Marco Masini tratte dalle canzoni

Classe 1964, Marco Masini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da bambino, grazie a sua madre che aveva una bellissima voce e suonava il piano. Il debutto risale alla fine degli anni Ottanta, ma il successo vero e proprio è arrivato nel 1991, quando si è presentato al Festival di Sanremo con il brano Perché lo fai, che ha conquistato il terzo posto della classifica finale.

Da quel momento, la sua carriera non si è più fermata. Tante le canzoni, spesso malinconiche, che ha regalato ai fan: da Vaffanculo a Bella stronza, passando per T’innamorerai, Ti vorrei, L’uomo volante, Principessa e Raccontami di te. Di seguito, una selezione delle frasi più belle tratte dai brani di Marco Masini:

Ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti. (Vaffanculo)

Ci vorrebbe il mare dove non c’è amore, il mare in questo mondo da rifare. (Ci vorrebbe il mare)

Vieni principessa ti porto via con me, ci sarà in questo mondo di merda una rosa rossa da cogliere per te e domeniche e sogni sull’erba, ci sarà un lavoro e il caldo di una stanza e ogni giorno almeno un piatto di sperata speranza. (Principessa)

La vita non è un film di muscoli e robot e il tempo speso qui è il tempo che non ho. (Malinconoia)

Fuori da questa mia natura cerco la forza che non ho e a questo specchio di paura senza rimpianti dico no! (Profondo porpora)

Quello che io non riesco a capire è dove nasce e dove muore un dolore. (Quello che adesso non sono)

Fra questi angeli nel fango di questa via, dove non entra più neanche la polizia, io non ti lascio in questo nostro Vietnam, anima mia, come la gente che lascia che sia. (Perché lo fai)

Amare è un dolore dolcissimo che tu non proverai. E vorrei tanto lasciarti e salvarmi la vita ma come faccio a lasciarti se io non ti ho avuta mai. (Niente di importante)

Io lo so che siamo vivi e prima o poi anche da soli sapremo difenderci vedrai dai nostri errori. (La mia preghiera)

Ma respiro un po’ di me solo in fondo all’anima dove un uomo allatta la sua libertà! (Falso)

Con il sole ti porto a casa ed in macchina vuoi cantare, sei felice come una sposa perché adesso lo sai che fare. (Cenerentola innamorata)

Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare, a che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare. (Bella stronza)

L’amore non è mai straniero, non è irregolare, non chiede un permesso. (Aspettami lì)

Sbattendo la porta mi vomiti un ciao, ma lo sai bene anche tu che sopravviverai. Io sto iniziando ora. (Non ti amo più)

E quando tu fra 1000 anni morirai di un altro amore, e quando tu che adesso dormi dormirai su un altro cuore, e quando tu cadrai da un sogno, e quando tu bisogno avrai di me, l’amore sia con te. (L’amore sia con te)

Chi fa da sé non sbaglia mai e a spese mie io diventai cattivo e forte come un re perché la vita è sempre lotta e sempre notte c’è. (Chi fa da sé)

Ci godiamo l’istante di una gioia, la realtà dell’utopia, una lucida follia, masticare in branco lingue odori fumo e gomme. (Scimmie)

Ti vorrei perché il mondo non ha pietà, perché intorno c’è odio e banalità. (Ti vorrei)

Ti lascio un’altra inutile canzone per dare un’emozione alla tua libertà. Lo sai che mi basta il bene che mi vuoi perché mi aiuterà. (Rimani così)

Sono questi i sentimenti che non riescono a convivere con i nostri pentimenti, troppo ricchi e troppo facili. (Tutto quello che ho di te)

La noia è nostalgia di un posto che non c’è, è voglia di andar via da tutti e anche da te, è la malinconoia che uccide a questa età. (Malinconoia)

Beviti un bicchiere di felicità, aprimi il tuo cuore e dopo si vedrà. (Le ragazze serie)

Non importa se ho pianto e sofferto, questa vita fa tutto da sé. Nella musica ho solo scoperto il bisogno d’amore che c’è. (Vaffanculo)

T’innamorerai, forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà degli amici tuoi te ne fregherai quando t’innamorerai, vedrai. (T’innamorerai)

Nel letto insoddisfatto io ti vorrei, mentre accarezzo il gatto io ti vorrei, quando la notte spegne tutto e distrutto io mi butto in questi sogni miei. (Ti vorrei)

Vorrei regalarti un cielo d’agosto che fa da cornice a una stella che va, un sole nascosto che nasce da dentro e disegna il confine della tua libertà, quel suono leggero di un nome importante. (L’uomo volante)

Raccontami di te, da quando mi hai lasciato solo soffrendo più di me, spiccando il volo verso un’altra te. Teneramente forte come sei, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell’amore. (Raccontami di te)

Frasi tratte dalle interviste

La carriera di Marco Masini non è sempre stata rose e fiori, tanto che per un periodo l’artista ha dovuto fronteggiare delle brutte voci che circolavano sul suo conto. Come accaduto a Mia Martini, qualcuno l’ha etichettato come “porta jella”. Fortunatamente, non ha avuto lo stesso destino infausto di Mimì. Di seguito, una selezione di sue frasi tratte dalle interviste più profonde: