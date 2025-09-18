Significato del numero 18, ‘o sanghe della smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 18? Cifra che simboleggia la completezza e il compimento, nella smorfia napoletana ha un valore diverso.

Il numero 18 ha un significato molto particolare che, in base al contesto, potrebbe essere positivo o negativo. In linea di massima possiamo dire che indica la pienezza, la completezza, ma se ci spostiamo nel settore della smorfia napoletana ci ritroviamo davanti a “‘o sanghe”.

Il significato del numero 18

Secondo la numerologia, il numero 18 è strettamente collegato al significato del numero 9. Il motivo è facilmente intuibile: sommando le cifre che compongono il 18, quindi 1+8, si ottiene proprio il 9. Considerando che quest’ultimo è simbolo di completezza e compimento, il 18 dovrebbe essere letto come una sua maggiorazione.

Solitamente, quanti sono rappresentati da questo numero sono inclini agli opposti e portati a vedere le cose bianche o nere, senza vie di mezzo. Il segno zodiacale di riferimento è il Sagittario, mentre il pianeta dominante è Giove. Grazie all’elemento del fuoco, il 18 denota saggezza, generosità, pazienza, tolleranza e intuizione. Ci sono, però, dei difetti da sottolineare: indecisione e lunaticità.

Sul piano esoterico, il numero viene spesso associato al tradimento e all’ignoranza.

Numeri fatti di legno – www.donnaglamour.it

Il 18 nella smorfia napoletana

Nella smorfia napoletana, il significato del numero 18 è molto diverso. Indica, infatti, ‘o sanghe, ossia il sangue, inteso come fluido senza il quale non può esserci vita. Se appare in sogno, però, potrebbe avere un valore positivo o negativo, in base al disegno onirico. Ad esempio, se il sangue è rosso vivo potrebbe indicare un grande amore o una forte passione.

Invece, se fuoriesce con violenza e a spruzzi potrebbe simboleggiare una situazione difficile che si sta vivendo, oppure se si tratta di una vera e propria emorragia in ballo potrebbe esserci la perdita di fiducia in se stessi. Pertanto, per capire il significato del numero 18 nella smorfia è bene considerare tutti i dettagli del sogno.