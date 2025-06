Tony Effe: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2025 di Tony Effe: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo un inizio anno ricco di successi e novità, come la partecipazione al Festival di Sanremo con “Damme ‘na mano” e la collaborazione con Tommy Cash, Tony Effe si prepara ad un tour estivo 2025 ricco di concerti. Il trapper è pronto ad animare le serate estive dei suoi fan: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Tony Effe: le date del tour 2025

Il tour estivo 2025 di Tony Effe prenderà il via il 25 giugno da Milano, per poi proseguire lungo lo stivale con tappe in città come Riccione, Gorizia, Olbia e Catania. Un itinerario che prevede concerti in location di prestigio, da spazi storici a festival estivi, culminando in un evento clou il 6 luglio al Circo Massimo di Roma.

Ecco la lista completa delle date del tour estivo 2025 di Tony Effe:

mercoledì 25 giugno 2025 – Milano, Kozel Carroponte

venerdì 4 luglio 2025 – Riccione (RN), Space DJ SETù

domenica 6 luglio – Circo Massimo, Roma

martedì 8 luglio 2025 – Stupinigi (TO), Sonic Park Stupinigi

venerdì 11 luglio 2025 – Piazzola sul Brenta (PD), Piazzola Summer Festival

domenica 13 luglio 2025 – Gorizia, Arena Casa Rossa

sabato 19 luglio 2025 – Piedimonte Matese (CE), Arena Matese

giovedì 14 agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

giovedì 21 agosto 2025 – Apricena (FG), Suoni in Cava

venerdì 29 agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

La scaletta delle canzoni

Aspettative elevati sulle canzoni che Tony Effe porterà sul palco. La setlist mescolerà i successi solisti alle tracce che hanno contraddistinto il periodo della Dark Polo Gang, senza dimenticare la sua recente partecipazione a Sanremo.

Ecco la probabile scaletta delle canzoni: