Dopo la notizia dell’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma, la fidanzata Giulia De Lellis rompe il silenzio.

Ha suscitato grande scalpore la notizia dell'”esclusione” di Tony Effe dal concerto di Capodanno di Roma. Annunciato inizialmente tra i protagonisti della serata, il Campidoglio ha poi fatto un passo indietro “invitando” il trapper a non partecipare. Il motivo? I testi controversi dei suoi brani.

Ma se da una parte Tony Effe ancora non si è pronunciato sulla vicenda, dall’altra la sua fidanzata Giulia De Lellis ha voluto rompere il silenzio pubblicando un duro sfogo sui social. Scopriamo che cosa ha detto.

Giulia De Lellis difende Tony Effe: “La musica non si censura”

A prendere le difese del rapper ci ha pensato la fidanzata Giulia De Lellis. Attraverso i suoi social, Giulia ha espresso il proprio dissenso verso l’esclusione di Tony Effe.

Nel suo post pubblicato tra le storie Instagram, ha scritto: “E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta“. Un chiaro riferimento alle accuse rivolte al compagno, accompagnato da un invito alla libertà artistica: “La musica, come tutte le arti, si discute. Non si censura“.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis hanno immediatamente fatto il giro del web e acceso un dibattito tra sostenitori del rapper e chi invece ritiene giusta la decisione del Campidoglio.

Tony Effe: la decisione finale sul concerto di Capodanno

Al momento, non sembrano esserci segnali di un possibile cambio di rotta da parte delle autorità, ma il dibattito resta aperto. Anche il caso del Festival di Sanremo, dove alcuni artisti sono stati contestati per i loro testi, dimostra come la libertà d’espressione e la sensibilità del pubblico continuino a scontrarsi.

Resta da vedere se l’appello di Giulia De Lellis contribuirà a far riammettere Tony Effe al concerto di Capodanno. Nel frattempo, il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.