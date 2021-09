L’ultimo e amato vincitore del GF 2021 pubblica una storia su Instagram che suscita la tenerezza di tutti i suoi follower.

Tutti sappiamo che l’ex gieffino Tommaso Zorzi è attualmente impegnato in un progetto molto importante, ossia le riprese del reality show Drag Race, che vedremo in onda a partire dal prossimo novembre.

Ebbene, dopo diverse ore di lavoro, Tommaso decide di rientrare prima in albergo e, appena arrivato nella sua stanza, comincia a pubblicare diverse storie su Instagram per parlare dell’esperienza con i suoi follower. Dopo alcune storie però, vediamo spuntare nel video un visitatore assolutamente inaspettato, ossia il fidanzato Tommaso Sanzani! Il ballerino ha infatti deciso di fare una sorpresa a Tommaso andando a trovarlo in hotel.

Dalla storia successiva che Tommaso pubblica mentre dà un bacio al suo ragazzo, possiamo dire che la sorpresa è stata più che gradita. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe ricevere una sorpresa così?