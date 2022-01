Tommaso Zorzi ha cambiato casa nel gennaio 2022 dopo un furto subito nella precedente abitazione. Scopriamo il nido d’amore milanese in cui ha deciso di vivere con il fidanzato Tommaso Stanzani!

Sapete dove vive Tommaso Zorzi? L’ex gieffino ha mostrato alcuni (strepitosi) angoli della sua deliziosa casa nel cuore di Milano attraverso i social. L’abitazione si compone di spazi accoglienti e super personalizzati, dove ogni minimo dettaglio è studiato con cura e dove c’è sempre posto per gli amati amici a quattro zampe. Scopriamo subito com’è fatta, dall’arredamento ai complementi che confezionano un nido davvero chic e moderno!

La casa di Tommaso Zorzi a Milano

Tommaso Zorzi ha deciso di condividere la sua gioia per la casa di Milano in cui ha deciso di vivere con il fidanzato Tommaso Stanzani, e su Instagram sono apparsi tanti contenuti che ci mostrano gli interni della loro splendida abitazione.

L’ingresso della casa colpisce subito lo sguardo per le pareti color “verdone” che danno un tocco di freschezza e originalità all’ambiente prima di aprirsi, con una doppia porta, sull’ampia sala con camino, salotto e tavolo da pranzo a completare una zona living davvero deliziosa e accogliente… Il tutto incorniciato dal caldo “abbraccio” dei pavimenti in parquet e da curiose lampade al neon…

Il salotto di casa Zorzi

Il salotto casa Zorzi è un angolo di puro relax e design nel cuore dell’appartamento, dove spiccano una poltrona in tessuto chiaro posizionata tra due librerie a colonna moderne e tanti, tantissimi libri anche sul delizioso tavolino centrale in legno, per una lettura rilassante di fronte al camino nelle dolci serate d’inverno!

Ed è proprio il camino uno degli elementi chiave della sala a casa di Tommaso Zorzi, semplice e raffinato con il suo colore bianco a contrasto con la parete grigia in cui è incastonato.

A casa di Tommaso Zorzi pavimenti mozzafiato e un design moderno

I pavimenti della casa di Tommaso Zorzi sono davvero graziosi ed eleganti. In alcune stanze domina il marmo bianco, in altre il calore naturale del parquet.

Alcuni dettagli del pavimento trapelano dal video Instagram della prima cena che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno consumato all’interno della casa milanese dopo l’avvio del trasloco…

La camera da letto e la cabina armadio di Tommaso Zorzi

Tra gli angoli della casa che l’influencer ha deciso di mostrare ai suoi follower, anche la bellissima camera da letto e la sua grande cabina armadio, pronta ad accogliere tutti i suoi outfit e gli accessori moda preferiti! I colori dominanti sono il grigio e il bianco, le linee degli interni, anche in questo caso, semplici ed essenziali, ma sempre chic!

Oltre a uno spazioso bagno con vasca, nella casa ci sono anche una stanza lavanderia e una camera per gli ospiti, pronta ad accogliere gli amici della coppia!

