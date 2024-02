Per Tiziano Ferro arriva il primo compleanno senza il marito. La festa per i 44 anni del cantante è dedicata ai due figli. Le tenere immagini del party.

Tiziano Ferro festeggia il compleanno, ed è la prima volta senza l’ex marito Victor Allen. Per questa occasione speciale, però, ha volto organizzare una festa davvero speciale, dedicata ai suoi due figli. Infatti, il tema della festa è stato Cars, il famoso cartone animato, e tutto è stato pensato per rendere il party divertente e tutto dedicato a Margherita e Andres.

Il cantante, circondato dalle decorazioni a tema Cars, ha sfoggiato anche una simpatica felpa con su scritto “Papà ha sempre ragione”.

Tiziano Ferro: il primo compleanno senza il marito

Quello di quest’anno è stato un compleanno particolare per il cantante, che ha festeggiato per la prima volta senza il marito da quando si sono separati.

Ma, nonostante il periodo difficile, il cantautore ha voluto festeggiare in grande con una festa speciale. Infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si mostra sorridente in mezzo ai suoi due figli.

Sotto l’immagine scrive:

Prendi un sabato pomeriggio: “Pizza, decorazioni di Cars, due cuccioli allegri, e anche questi 44 anni li ho festeggiati. Grazie per la valanga di auguri e di amore: siete meravigliosi. E ricordate: papà…ha sempre ragione!“.

Tiziano Ferro: gli auguri dei fan e degli amici

Sotto al post pubblicato dal cantautore di Latina sono arrivati migliaia di commenti di auguri lasciati non solo dai fan di Ferro, ma anche da tantissimi amici e colleghi.

Tra questi non mancano gli auguri di Ricky Martin, Nina Zilli, Mietta, Pamela Prati, ma anche Emma, Elisabetta Canalis, Peppe Vessicchio ed Elisa.

Nonostante il difficile periodo trascorso a causa della separazione dal marito, Ferro ha voluto festeggiare con gioia il suo compleanno regalando una giornata di divertimento ai suoi figli.