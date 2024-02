Dopo Tale e Quale Show Valeria Marini è pronta per calcare il palco più importante d’Italia a Sanremo 2025, in coppia con Cristiano Malgioglio.

Valeria Marini è una soubrette dai mille talenti, e lo ha dimostrato anche partecipando come concorrente a Tale e Quale Show. Ha raccontato la sua esperienza, insieme alla sua collega Alba Parietti, da Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera.

Qui ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua carriera e ha anche svelato alcuni progetti per il futuro. Durante l’intervista ha rivelato di aver subito ingiustizie nel mondo della televisione, un’affermazione inaspettata che ha suscitato molti interrogativi.

Valeria Marini: la sofferenza causata dalle malilingue

La celebre soubrette e attrice è una delle protagoniste indiscusse della televisione. Negli anni, infatti, ha ricoperto molti ruoli diversi, eppure non è stata esente da momenti di profonda tristezza. Infatti, durante il programma Da noi…a ruota libera, Valeria ha dichiarato di aver sofferto molto negli anni a causa delle malelingue.

Valeria Marini

Ha, infatti, dichiarato: “Io a volte ho subito un po’ di ingiustizie perché dicevano: “Ma cosa fa? Non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare“. Ma ha, poi, continuato: “Non sono io che lo devo dire, però io sul palcoscenico ci so stare e insomma, so fare tutto, parlo anche tre lingue. E ci sono state persone che avevano dato giudizi non giusti nonostante io avessi fatto delle belle cose. La critica la guardi e l’ascolti e dici ‘la prossima volta farò meglio’, ma alla fine quel che importa è ciò che pensa il pubblico“.

Valeria Marini punta all’Ariston

La soubrette ha dichiarato che tornerebbe volentieri a Sanremo, ma stavolta come concorrente della kermesse. Ha, infatti, dichiarato: “Io non ho mai detto che mi sarei candidata, il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio? Mi piacerebbe, sì“.