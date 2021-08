Tipi di trecce: quali sono quelle più cool? Scopriamo insieme quali sono le acconciature più cool del momento e come realizzarle.

Le trecce, contrariamente a quanto si pensava qualche anno fa, sono adatte per ogni occasione. Ce ne sono tanti tipi, per cui sta a voi scegliere il modello da sfoggiare in base all’impegno che avete in agenda. Scopriamo insieme quali sono quelle più cool del momento.

Tipi di trecce per capelli: quali sono quelle più cool?

Africane, a spina di pesce, a catena, alla francese e chi più ne ha ne metta: elencare tutti i tipi di trecce è impossibile. Questa acconciatura non è soltanto comoda, ma anche terribilmente cool. Non a caso, sia personaggi famosi che gente comune la sfoggia, donando talvolta un tocco glam che in un lampo viene replicato. Inutile dire che i tipi di trecce per capelli lunghi sono maggiori, soprattutto se la chioma è liscia o leggermente mossa. Quante hanno una capigliatura riccia o afro, però, possono optare per quelle africane, ma dovranno prepararsi a soffrire per almeno un paio d’ore.

La treccia laterale, ad esempio, è perfetta per andare in ufficio. Grossa e voluminosa, dona un pizzico di eleganza in più rispetto ad una treccia stretta e sottile. Quest’ultima, invece, è perfetta per un’uscita con le amiche, magari aggiungendo qualche accessorio. Un’alternativa so cool è la treccia alla francese rovesciata, a formare uno chignon. Questa acconciatura è chic e ordinata e, soprattutto, perfetta per non soffrire il torrido caldo estivo.

Tanti tipi di trecce: c’è solo l’imbarazzo della scelta

Le trecce per capelli, oltre ad essere più pratiche e solide delle classiche code di cavallo, tengono i capelli in ordine e, se fatte nel modo giusto, non lasciano ciocche che svolazzano a destra e sinistra. Siete fan della trecce alla francese? La moda del momento si ispira un po’ allo stile collegiale: fatene due ai lati, ma partite dalla sommità della testa.

Tra i vari tipi di trecce, quella raccolta, anche se sfoggiata soprattutto per le cerimonie, dona un tocco romantico unico nel suo genere. Basta creare una classica treccia lunga e arrotolarla su se stessa oppure sulla testa. Il risultato è uno chignon particolare oppure una coroncina. Non a caso, Beatrice Borromeo l’ha sfoggiata al Ballo della Rosa.