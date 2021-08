App per creazione loghi: i migliori software per pc e le applicazioni mobile sia per Android che per iPhone.

Come creare un logo professionale? Quante volte te lo sarai chiesto, magari in fase di start up della tua azienda o semplicemente per rendere più riconoscibile un tuo progetto personale. Magari avrai anche pensato di rivolgerti a un grafico o a un professionista, ma hai paura che possa venirti a costare un occhio della testa! Per fortuna, esistono tante app per la creazione loghi che possono risolvere ogni tuo problema. Andiamo a scoprire alcune delle più semplici da utilizzare sia per Android che per iOS.

App per creare loghi

Partiamo in questa lista dalla più celebre, forse, delle app per creare scritte personalizzate e loghi anche simili a quelli delle più grandi aziende. Stiamo parlando di Adobe Illustrator Draw, una delle applicazioni gratuite create dalla celeberrima software house specializzata nella grafica. Disponibile sia sul Play Store che sull’Apple Store, permette di creare tanti loghi diversi con un aiuto importante offerto da un tutorial all’avvio. Basta avere un po’ di fantasia e un minimo di pazienza per creare qualcosa di unico e di molto soddisfacente.

Se hai uno smartphone Android un’alternativa molto importante è Logo Maker Plus, altro software gratuito e caratterizzato da un’estrema semplicità, grazie a un’interfaccia intuitiva. Nonostante sia molto semplice, ha anche una grande completezza. Discorso simile per Designer Logo Maker, app gratutita, meno completa, ma in grado di creare loghi molto semplici e d’impatto in pochissime mosse.

Chi possiede invece un iPhone può optare anche per Logo Maker. Si tratta di un’app molto minimal, come gran parte dei prodotti in stile iOS, e per questo semplice da utilizzare per tutti. Basta utilizzare uno dei template disponibili (non tantissimi ma molto validi) per creare in poco tempo un logo davvero molto ben fatto. Sempre esclusivamente per iOS è consigliabile anche provare LogoScopic Studio, dotata di un’interfaccia semplice ma anche di un catalogo amplissimo di loghi predefiniti. Se non vuoi faticare troppo nella creazione, fa al caso tuo.

Creare loghi con pc

App per creare loghi pc esistono. Si tratta in sostanza delle suite più famose e già conosciute. Se non vuoi però utilizzare i vari software Adobe o simili, esistono però delle alternative disponibili online. Ad esempio Free Logo Design o Creare Logo Gratis, due alternative che permettono di realizzare degli ottimi prodotti senza dover scaricare alcunché. Ma puoi utilizzare anche software ben più famosi e utili per ogni evenienza come Canva. Insomma, le alternative non mancano. Basta avere tempo e voglia per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.