Tina Cipollari avrebbe messo fine alla sua storia d’amore col ristoratore Vincenzo Ferrara, e starebbe provando a recuperare il legame con l’ex marito, Kikò Nalli.

Dopo due anni da separati (e in cui entrambi hanno avuto altre relazioni) sembra che tra Kikò e Tina Cipollari possa esserci un riavvicinamento. DiPiù ha rivelato che l’opinionista vamp avrebbe lasciato il fidanzato Vincenzo Ferrara (con cui tra le altre cose non avrebbe trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus). Kikò a sua volta avrebbe chiuso i rapporti con Ambra Lombardo.

Tina Cipollari e Kikò Nalli di nuovo insieme?

A quanto pare sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Tina Cipollari e il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Sui canali social dell’opinionista per il momento tutto tace, mentre lui avrebbe cancellato i suoi profili.

TINA CIPOLLARI

Secondo il settimanale DiPiù Tina starebbe provando a recuperare il rapporto col suo ex marito, Kikò Nalli (padre dei suoi due figli), con cui si era separata pacificamente due anni fa. “Anche se in TV si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori“, si legge su DiPiù.

Durante questi due anni Kikò Nalli è stato a sua volta legato ad Ambra Lombardo, la professoressa conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip e con cui era scoccata la scintilla. La storia tra i due è stata caratterizzata da frequenti tira e molla, e sembra che adesso sia definitivamente naufragata.

Tina gelosa di Kikò? La replica

Durante la partecipazione di Kikò al Gf Vip si è parlato più volte di una presunta gelosia di Tina nei confronti dell’ex marito. A tali illazioni ha replicato lo stesso Kikò, che ha spiegato come tra lui e Tina i rapporti fossero saldi e l’unica gelosia fosse quella sana – mantenuta da entrambi – verso i loro figli:

“Tina è molto simpatica nelle cose, io l’adoro, l’ho sempre detto e anche dichiarato nella casa, guai a chi tocca la mia ex moglie. (…) In comune abbiamo una sola gelosia, verso i nostri figli”, ha raccontato Kikò a Non succederà più.