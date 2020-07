Il virologo Roberto Burioni ha lanciato l’allarme e ha fatto sapere che l’emergenza Coronavirus in Italia – così come in altre parti del mondo – sarebbe pronta a ripartire.

L’emergenza Coronavirus che ha tenuto in stallo il paese per oltre 3 mesi (con pesanti limitazioni per tutti i settori e conseguenti, terribili disagi) non si ferma. Il virologo Roberto Burioni ha commentato la nuova ondata di contagi (a suo avviso imminente) e ha invitato tutti alla massima allerta nonostante gli sforzi già fatti negli scorsi mesi.

“Grazie a sforzi sovrumani gli italiani stanno riuscendo a uscire da questo incubo di morte. Ma il virus circola ancora ed è pronto a ripartire (…) non possiamo permetterci di ignorare alcune semplici e basilari norme di protezione reciproca. Uno di questi è il portare sempre la mascherina negli ambienti affollati”, ha dichiarato il virologo sulla rivista Medical Facts.

Roberto Burioni

Burioni: l’allarme per l’emergenza Coronavirus

Dopo il lock down e l’arrivo dell’estate gli specialisti e gli organi sanitari avevano già lasciato intendere l’ipotesi che probabilmente l’emergenza Coronavirus si sarebbe leggermente placata, mentre gli scenari sull’autunno e i primi mesi invernali del 2020 per il momento – in attesa di un vaccino – restano incerti. Il virologo Roberto Burioni ha invitato tutti alla massima allerta, specie ora che i contagi (in leggero aumento in Italia, ma anche in Spagna e in altri paesi del mondo) sembrano essere nettamente inferiori rispetto ai mesi scorsi.

“In questi giorni si ascoltano molte sterili e inutili discussioni. Alcune sono quelle che tentano di predire un futuro estrmamente incerto; altre sono quelle che continuano a dibattere se chi è deceduto è morto ‘con il coronavirus’ o ‘per il coronavirus'”, ha affermato il virologo sulla rivista Medical fact, affermando quello che per lui sarebbe l’unico dato certo finora: “Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna”.