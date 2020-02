Coronavirus: un vaccino sperimentale dagli Stati Uniti!

Quello americano è il primo vaccino per il coronavirus quasi pronto alla sperimentazione sull’uomo. In coda Cina e Australia.

Un primo lotto della formula del vaccino per il coronavirus è stato spedito dall’azienda biotech americana Moderna ai laboratori del Niaid Vaccine Research Center ovvero l’Istituto Nazionale americano Allergie e Malattie Infettive. Le aspettative sono chiare: la fase 1 della sperimentazione clinica su persone dovrebbe partire entro fine aprile 2020.

Almeno così ha annunciato l’azienda biotecnologica a stelle e strisce lunedì 24 febbraio 2020, dopo un incessante lavoro alla ricerca di una soluzione contro il virus che sta spaventando il mondo intero: il Coronavirus COVID-19. Una volta iniziati i test, i risultati arriveranno per luglio/agosto, ma non potrà comunque arrivare sul mercato prima del 2021.

Il vaccino per coronavirus COVID-19 americano

Il primo vaccino sperimentale che arriva dagli Usa si chiama mRna-1273 ed è stato sintetizzato dall’azienda Moderna grazie alla collaborazione con i ricercatori del Niaid Vaccine Research Center e della Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

Come spiega l’azienda con un comunicato, il vaccino a Rna messaggero (mRna) è stato studiato per riconoscere la proteina S, usata come bersaglio alla base dei vaccini per altri coronavirus, come quello della SARS che ha combinazioni identiche al nuovo COVID-19. L’mRna ha la capacità di copiare l‘infezione che risiede nella proteina e portare quindi a una risposta immunitaria più potente e probabilmente efficace per debellare il virus.

Dopo tutti i passaggi necessari e obbligatari che passano dai test in laboratorio e poi a quelli sugli animali, si arriverà quindi alla sperimentazione umana che appunto dovrebbe iniziare nei prossimi mesi e alla quale verrà sottoposto a un piccolo gruppo di 20-25 volontari sani.

I vaccini in Cina e Australia

Nel frattempo anche altri Paesi sono alla ricerca spasmodica di un vaccino efficace, che tuttavia prevede una prassi lunga e complicata imposta unicamente per la sua sicurezza ed efficacia.

Il vaccino del coronavirus sintetizzato in Cina è arrivato, nei giorni scorsi, alla fase della sperimentazione animale, mentre i test del vaccino in Australia sono stati terminati per la fase di sperimentazione in laboratorio e stanno anche loro per procedere alla sperimentazione su animali.