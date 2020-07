Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono separati ufficialmente: assegno da 20 milioni per l’ex fidanzata e 1 milione all’anno.

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trovato un accordo economico con Francesca Pascale dopo la fine della loro relazione. La storia tra i due è iniziata nel 2011 quando la ragazza, fan del leader politico, aveva fatto breccia nel cuore del Cavaliere. L’assegno che Berlusconi dovrà sborsare, secondo il settimanale Oggi, è di 20 milioni subito più 1 milione all’anno e Francesca potrà ancora rimanere nella villa in Brianza.

Separazione tra Berlusconi e Pascale

La notizia della separazione era arrivata con un comunicato stampa ufficiale di Forza Italia a marzo 2020, in pieno lockdown, che annunciava: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia“.

Silvio Berlusconi Francesca Pascale

Dopo l’annuncio Berlusconi aveva confermato con pochi e semplici parole: “Le vorrò sempre bene“. Anche Francesca, classe 1985, dopo la dichiarazione ufficiale pare abbia riservato belle parole per Berlusconi: “Il mio rapporto con il presidente non si spegnerà così. Anche se è un legame che si è evoluto nel tempo e non è più catalogabile come relazione di coppia. L’amore può modificarsi, non può sparire”.

La nuova fiamma di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi non ha certo perso tempo, dopo la conferma ufficiale della separazione il leader di FI sarebbe scappato in montagna con la sua nuova fiamma e adesso si appresta a trascorrere insieme a lei l’estate a Villa Certosa. Si tratta della giovanissima deputata di Forza Italia, Marta Fascina, classe 1990, contro i quasi 85 anni del Cavaliere.

La relazione tra i due sembra sia nata in campo lavorativo, la stessa Pascale aveva confermato a Novella 2000 che la giovane fosse ad Arcore perché affiancata al premier dalla senatrice Licia Ronzulli.