Non manca l’iralità a Uomini e Donne, anche se questa volta Tina Cipollari esagera e compie una vera e proprio gaffe epica!

Uomini e Donne, ormai lo sappiamo, regala momenti davvero particolari nel corso del pomeriggio. Oggi, in tv, ne è andato in scena un altro. Non parliamo di discussioni e polemiche ma di una gaffe che ha fatto Tina Cipollari che ha destato molta ilarità e anche qualche duro commento nei suoi confronti.

Tina Cipollari, la gaffe a Uomini e Donne

Tina Cipollari

Sempre abituata a non mettersi freni, Tina Cipollari ha conferma il suo trend anche questa volta. Nel pomeriggio di Uomini e Donne, infatti, la nota opinionista si è lasciata andare ad un commento, come un quesito, che ha fatto parlare e ha provocato reazioni ben diverse, in studio e sui social.

Tutto avviene quando, per il trono over, il cavaliere Riccardo Guarnieri accoglie una donna che vuole conoscerlo, Antonella. Sebbene sia in bilico la sua conoscenza con Gloria, l’uomo decide comunque di scoprire chi è la persona che ha chiamato il programma per lui e trova, appunto, la nuova dama.

Al momento di parlare, però, un po’ per l’emozione, un po’ per la sua tonalità di voce, Antonella viene subito presa di mira da Tina.

“Ma è un uomo o una donna?”, ha domandato l’opinionista. A sorpresa, Antonella è stata pronta nella risposta: “Per il momento sono donna”.

Una replica che ha scatenato anche la reazione della padrona di casa. Maria De Filippi, infatti, pizzicando l’uscita inopportuna di Tina, ha sottolineato: “Bella risposta Antonella”.

Dal canto suo, l’opinionista ha aggiunto “Quando devo parlare, il microfono è spento. E invece ora…”.

Sui social, però, quella che è stata a tutti gli effetti una gaffe, non è stata presa molto positivamente con molti utenti che hanno sgridato Tina per “l’uscita a vuoto”.

Di seguito anche il racconto di un utente su Twitter che non si è perso quanto accaduto in studio:

Antonella entra per Riccardo. Voce bassa, calda. Tina: "ma è uomo o donna"

Antonella: "per il momento donna"

MDF: "bella risposta"

Tina: "quando devo parlare, il microfono è spento" 😅#uominiedonne pic.twitter.com/Lj54izOBh3 — Arcani_e_Argatti (@cordismei) December 20, 2022

Tina pessima con Antonella #uominiedonne — Mariangela (@_marydeluca) December 20, 2022

Se osannate Tina pure sull'uscita di PESSIMO gusto che ha fatto su Antonella, siete veramente senza speranza#uominiedonne — Trashlover (@Trashlover17) December 20, 2022

