Matilde Brandi felice e fidanzata. Sui social, la nota soubrette ha pubblicato un tenero post nel quale ha mostrato quello che sembra essere il suo nuovo compagno. Un bacio sulla guancia e tantissimi commenti da parte dei fan e delle amiche che sembrano ufficializzare la nuova relazione. Eppure, a qualcuno, è sorto un dubbio. Si tratta dello stesso uomo “mostrato” questa estate?

Come detto, la nota soubrette si è mostrata sorridente accanto a a quello che sembra essere a tutti gli effetti il nuovo fidanzato. Per la prima volta, Matilde Brandi ha pubblicato sul social una foto accanto a lui con tanto di didascalia “MF” con le loro iniziali.

Ma di chi si tratta? Chi è l’uomo che ha rubato il cuore alla donna? Andando a vedere il suo profilo social, si tratterebbe Francesco Tafanelli che, come si legge sul suo profilo Instagram, è un Sales Agent Manager che opera in varie regioni di Italia: Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo.

Nei commenti alla foto da Cortina D’Ampezzo, si vedono tanti cuori e felicitazioni da parte delle amiche della Brandi. Da Adriana Volpe a Manila Nazzaro, fino ai tanti fan.

Proprio questi ultimi, però, hanno subito notato una cosa. Tale Francesco, non sembra essere lo stesso uomo che, solamente ad agosto, la Brandi aveva, di sfuggita, mostrato sui social.

La donna, infatti, si era già fatta vedere nelle sue storie Instagram con un uomo a cui pareva legatissima. All’epoca non ne aveva rivelato il nome e ora in tanti si chiedono se sia la stessa persona dello scatto attuale che, effettivamente, sembra essere diversa.

Vedremo se ci saranno dei chiarimenti a proposito.

Di seguito anche il post Instagram in questione con la tenera effusione:

View this post on Instagram

