Nuovo amore per Tommaso Zorzi dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani. I rumors parlano di un nuovo compagno…

Dopo aver messo da parte la storia con Tommaso Stanzani, pare proprio che Tommaso Zorzi si sia rimesso “in pista”. Anzi, secondo Leggo.it, ha già trovato un nuovo compagno. Il noto influencer e presentatore, infatti, sarebbe di nuovo impegnato con un altro ragazzo…

Tommaso Zorzi ha un nuovo compagno?

Tommaso Zorzi

Finita la relazione con Stanzani, Zorzi è stato visto prima in discoteca con un ragazzo e poi, adesso, pare essere di nuovo impegnato. Leggo.it spiega come accanto all’influencer e conduttore televisivo ci sia ora tale Edoardo.

Sulla nuova fiamma non è ancora dato sapere nulla e lo stesso diretto interessato non ha né confermato né smentito. Da lui, però, siamo abituati ad aspettarci di tutto quindi per saperne di più bisognerà solo aspettare qualche sua storia social o post Instagram.

Ad ogni modo il ragazzo non sembra, al momento, intenzionato a parlare della sua vita privata ma starebbe comunque organizzando le vacanze di Natale.

Dove? A quanto pare dovrebbe trascorrere un periodo di tempo in montagna insieme alla migliore amica Aurora Ramazzotti e al compagno Goffredo Cerza. Ricordiamo che i due sono felicemente innamorati e soprattutto che sono in attesa del loro primo bambino.

Staremo a vedere, comunque, se ci saranno novità su Zorzi.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del noto influencer e conduttore molto amato dai suoi seguaci per la spontaneità e il suo essere diretto nel dire le cose:

